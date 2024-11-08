Два контрактника из Астраханской области убиты в военной операции

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Темирбек Темирбаев и Валерий Сухарьев из Красноярского района убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 408 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 406 бойцов из Астраханской области.

7 ноября прошли похороны 40-летнего Темирбека Темирбаева и 44-летнего Валерия Сухарьева, погибших в зоне военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава Красноярского района.

"Темирбаев Темирбек родился в селе Красный Яр, жил в селе Забузан. Окончил 9 классов общеобразовательной школы. Проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил России. После армии он служил по контракту в воинских частях на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики. Являлся ветераном боевых действий", - написал чиновник. По его данным, после демобилизации Темирбаев работал "в различных организациях", а в 2024 году заключил контракт с Минобороны.

Валерий Сухарьев также родом из села Красный Яр. "Работал разнорабочим в различных организациях и предприятиях", - сообщил глава района, отметив, что Сухарьев заключил контракт с Минобороны в этом году и погиб 26 октября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 408 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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