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05:40, 4 ноября 2024

Офицер из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший лейтенант Константин Жогин из Донецка убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 589 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 3 ноября представили властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 588 бойцов из Ростовской области.

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убит младший лейтенант из города Донецк Ростовской области Константин Жогин, передала 26 октября на своем сайте газета "Донецкий рабочий" со ссылкой на администрацию города.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 589 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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