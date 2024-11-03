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22:38, 3 ноября 2024

Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев арестован в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал бывшего заместителя командующего Южного округа Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке.

По данным источника в правоохранительных органах, ныне замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев арестован военным судом, сообщил сегодня ТАСС.
 
Согласно версии следствия, 52-летний бывший замкомандующего Южного округа Росгвардии Мирзаев "потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если денег не будет", пишет телеграм-канал Mash. Источник отмечает, что компания перевела генералу деньги через посредника, после чего оба они были задержаны.

Защита Мирзы Мирзаева просила суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, но судья принял решение отправить высокопоставленного силовика под арест до 2 января 2025 года.

Автор: "Кавказский узел"

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