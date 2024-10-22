RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:03, 22 октября 2024

Полиция отчиталась о задержании мигрантов в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

15 нелегальных мигрантов из Туркмении задержаны в Карачаево-Черкесии. До решения о выдворении они останутся в Центре временного содержания иностранцев, сообщила полиция.

Правоохранители выявили на одном из строительных объектов в Карачаево-Черкесии группу мигрантов без документов, подтверждающих законность их нахождения на территории РФ, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД России по Карачаево-Черкесии.

В отношении иностранцев за отсутствие документов, подтверждающих законность их нахождения в России, составлены протоколы по части 1 и 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

До принятия решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по КЧР.

Предполагаемым организатором незаконной миграции является 36-летний житель Карачаево-Черкесии, который трудоустроил и обеспечил жильем 15 граждан Туркменистана, зная об их нелегальном пребывании в России, решается вопрос о начале расследования против него уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые предпринимаемые меры по ужесточению миграционной политики вызывают разочарование, проблему мигрантов не решить массовыми выдворениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян
Павел Герчинский. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/novym-poslom-es-v-gruzii-stanet-polskij-diplomat-pavel-gerchinskij/
22 октября 2024, 16:14
Призыв посла ЕС в Грузии вызвал возмущение Кобахидзе
22 октября 2024, 15:27
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Губад Ибадоглу. Фото: zerkalo.az https://m.zerkalo.az/gubad-ibadoglu-raspustil-svoyu-partiyu/
22 октября 2024, 14:53
Родные сообщили об ухудшении состояния Губада Ибадоглу
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Фото
14:32, 21 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
На Кавминводах требуют восстановить администрацию особо охраняемого курортного региона
Фото
14:31, 24 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
"нерусские люди" и туристы в Архызе
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации
22 октября 2024, 13:11
Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Парламент Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/parlament-gruzii-10-go-sozyva-zavershil-rabotu-za-mesyac-do-vyborov/
22 октября 2024, 10:23
Наблюдатели потребовали расследовать связанные с выборами в парламент Грузии преступления

Надежда Кеворкова в Басманном райсуде Москвы. 21 октября 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
21 октября 2024, 18:17
Продлен арест журналистки Кеворковой

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше