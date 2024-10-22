Полиция отчиталась о задержании мигрантов в Карачаево-Черкесии

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15 нелегальных мигрантов из Туркмении задержаны в Карачаево-Черкесии. До решения о выдворении они останутся в Центре временного содержания иностранцев, сообщила полиция.

Правоохранители выявили на одном из строительных объектов в Карачаево-Черкесии группу мигрантов без документов, подтверждающих законность их нахождения на территории РФ, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД России по Карачаево-Черкесии.

В отношении иностранцев за отсутствие документов, подтверждающих законность их нахождения в России, составлены протоколы по части 1 и 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

До принятия решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по КЧР.

Предполагаемым организатором незаконной миграции является 36-летний житель Карачаево-Черкесии, который трудоустроил и обеспечил жильем 15 граждан Туркменистана, зная об их нелегальном пребывании в России, решается вопрос о начале расследования против него уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые предпринимаемые меры по ужесточению миграционной политики вызывают разочарование, проблему мигрантов не решить массовыми выдворениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса".

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