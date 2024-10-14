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05:41, 14 октября 2024

Офицер из Сочи убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейтенант Олег Харченков убит на Украине, сообщили власти Сочи. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 579 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 октября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 578 бойцов из Краснодарского края.

В зоне СВО убит лейтенант Олег Харченков. В сочинской школе №20, выпускником которой он являлся, в честь Харченкова открыта мемориальная доска, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация города.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 579 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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