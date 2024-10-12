Двое военных с Кубани убиты в зоне СВО

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Вячеслав Коломеец и Дмитрий Маркелов убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 578 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики официально признали, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине убиты не менее не менее 576 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

На Украине убит Вячеслав Коломеец, в честь него в поселке Афипском открыта мемориальная доска, сообщила 8 октября на своем сайте газета " Северского района "Зори".

В зоне СВО на Украине убит Дмитрий Маркелов из станицы Бесскорбной, сообщила 1 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 578 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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