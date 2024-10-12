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05:53, 12 октября 2024

Боец с Кубани убит в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Митченко из Новокубанского района убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 576 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 11 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 575 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО на Украине убит Сергей Митченко из станицы Бесскорбная, сообщила 4 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 576 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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