Парламентарий ассамблеи Совета Европы призвал освободить Афгана Садыгова

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Азербайджанский журналист Афган Садыгов должен быть немедленно освобожден из-под ареста в Грузии, заявил представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы, немецкий депутат Франк Швабе. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Садыгов продолжает голодовку в тюремном госпитале и отказывается от медицинской помощи, сообщила супруга журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который с 20 сентября проводил голодовку в грузинском СИЗО, утратил способность передвигаться без посторонней помощи. Ночью 8 октября он в тяжелом состоянии был доставлен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Афган Садыгов 20-е сутки продолжает голодовку в тюремном заключении, сообщила его жена.

"Афган сегодня позвонил из тюремного госпиталя. Он находится в тяжелом состоянии. Его голос едва был слышен. Он говорил приглушенным, прерывистым голосом. Афган сообщил, что находится под наблюдением врачей, но отказывается от всякой медицинской помощи. Афган сказал, что кроме питьевой воды ничего не принимает. В день он с трудом выпивает 300 граммов воды. Афган сказал, что продолжит борьбу за свои права и свободу, если даже ее финалом, станет его смерть. Вот так азербайджанский режим уничтожает поборников свободного слова и отважных людей", - рассказала Севиндж Садыгова.

В защиту Афгана Садыгова выступил глава группы «Социалистов» в ПАСЕ, немецкий парламентарий Франк Швабе.

"Азербайджанский журналист Афган Садыгов незаконно арестован в Грузии по просьбе режима Ильхама Алиева. Его здоровье вызывает беспокойство. Он должен быть немедленно освобожден. Миссия наблюдателей Совета Европы рассмотрит это дело", - написал он в социальной сети X.

Напомним, Афган Садыгов 20 сентября объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище.

Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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