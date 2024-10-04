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13:25, 4 октября 2024

Участники забастовки в Грузии потребовали выплаты зарплат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники компании в Хашури объявили забастовку, пояснив, что два месяца не получают зарплату. Руководство планирует погасить долги на следующей неделе, заверил представитель компании.

Сотрудники компании, занятой реконструкцией системы водоснабжения в Хашури, объявили забастовку, пояснив, что уже два месяца требуют от работодателя погасить долг по зарплате, сообщил 3 октября на своем сайте телеканал "Пирвели".

В числе бастующих - технический персонал и водители спецтехники. Они заявляют, что протест не прекратится, пока компания полностью не выполнит их требования.

"Мы бедные люди, у нас есть семьи, у кого-то есть студенты, у кого-то проблемы с банками. Мы больше не можем получать кредиты из-за этого равнодушия… За два месяца не заплатили ни копейки. Сегодня зачислили половину за август… Требуем, чтобы нам заплатили полностью", - приводятся в публикации слова одного из бастующих.

В свою очередь представители компании заверили, что уже выплатили 50% долга людям, работающим на реконструкции системы водоснабжения, а остальная часть долга будет выплачена в течение следующей недели.

"Есть определенные финансовые проблемы, но администрация всеми силами старается устранить эту проблему. Всем уже выплачено 50%, и обещано, что на следующей неделе зарплаты за два месяца будут полностью выплачены", - цитирует представителя компании издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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