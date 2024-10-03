Житель Калмыкии обвинен в дискредитации армии

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Силовики составили протокол о дискредитации вооруженных сил на жителя Яшалтинского района Аяна Шалхенова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Калмыкии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительный органов в Яшалтинском районе Калмыкии составили протокол о дискредитации вооруженных сил в отношении местного жителя Аяна Шалхенова, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Яшалтинского районного суда.

Подробностей по делу не приведено. Уточняется, что Шалхенов обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Комментариев от Аяна Шалхенова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 октября стало известно, что суд в Калмыкии оштрафовал многодетного отца Мирослава Геника на 30 тысяч рублей на основании показаний его соседей, обвинивших мужчину в дискредитации российской армии.

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