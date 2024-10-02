Житель Калмыкии оштрафован по статье о дискредитации армии

02 октября 2024, 03:52

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Суд в Калмыкии оштрафовал многодетного отца Мирослава Геника на 30 тысяч рублей на основании показаний его соседей, обвинивших мужчину в дискредитации российской армии.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе в регионах ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. В августе стало известно, что силовики в Калмыкии составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Мирослава Геника.

Малодербетовский районный суд, рассмотревший дело Мирослава Геника, признал его виновным в дискредитации российской армии.

Как следует из текста постановления, продавец магазина “Магнит”, имеющий на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, “неоднократно негативно высказывался” о действиях российской армии на Украине в присутствии нескольких соседей по дому. В июле 2024 года один из соседей услышал его высказывания и в тот же день обратился в полицию.

Мирослав Геник не признал себя виновным, заявив, что соседи оговорили его ввиду неприязненных отношений на бытовой почве. Допрошенные в суде свидетели приводили ряд фраз об Украине, Путине и Зеленском, которые якобы произносил Геник. Суд счел, что их показания “сомнений не вызывают”, поскольку несколько свидетелей отрицали наличие неприязни между ними и обвиняемым.

Показания одного свидетеля, который высказывался в защиту Геника, суд отверг. Геник также предоставил суду рабочий график, заявив, что в день правонарушения он находился на работе в магазине, а не дома, однако судья сослался на утверждения соседей, что аналогичные высказывания Геник делал и до этого дня.

Мирослав Геник оштрафован на 30 тысяч рублей, следует из опубликованного на сайте суда документа. Комментариями Геника или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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