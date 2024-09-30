Жители хутора в Ростовской области помогали тушить пожар после атаки БПЛА

30 сентября 2024, 22:35

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Хуторяне вместе с пожарными тушили начавшийся после падения сбитого БПЛА лесной пожар, который приблизился к хутору Варламовка Милютинского района. Те, кто потерял имущество в результате пожара, имеют право на компенсации, подчеркнула юрист.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. К тушению был привлечен вертолет, однако к вечеру площадь пожара выросла до 82 гектаров, а к 30 сентября - до 190 гектаров. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении введен режим ЧС. В хуторе Варламовка жилой дом поврежден огнем лесного пожара, сообщил 29 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В администрации Селивановского сельского поселения рассказали "Кавказскому узлу", что к утру 30 сентября пожар у хутора Варламовки полностью локализован.

"Вчера была опасность, что пожар распространится по хутору и захватит большое количество домов и хозпостроек, но усилиями пожарных и добровольцев удалось локализовать пожар, потушить очаги, и на данный момент нет никакой опасности распространения пожара. Ветер помогал огню распространяться. Здесь давно не было дождей, и во многом из-за этих двух факторов огонь быстро распространялся и вчера усложнял работу пожарных. Пожар в основном в лесном массиве. Всю ночь там были пожарные и добровольцы, которые все еще продолжают тушить пожар", - сообщили сегодня местные власти.

Сегодня вечером губернатор Ростовской области сообщил, что пожар потушен. "По состоянию на 20.30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник вчера после падения БПЛА в Селивановском лесничестве", - написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Уроженка Варламовки Камила Сергеева рассказала, что им пришлось тушить пожар в хуторе Варламовка своими силами.

"Мы приехали в деревню из Ростова-на-Дону на пару дней, стали очевидцами пожара соседского гаража. Своими силами пытались потушить пожар, носили воду ведрами, но не смогли. Вызвали пожарных, они приехали после того, как гараж практически сгорел. Говорят, пожарные там на износ работают и не успевают вовремя реагировать на вызовы", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, если бы не сильный ветер, то тушить пожар было бы делом 10-15 минут.

"Сначала казалось, что нам удастся потушить пожар, но из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по всему гаражу. Вот в чем была проблема. Хорошо, что пожарные все же доехали, а то могло быть хуже. Все соседи покинули свои дома, боялись и переживали очень", - отметила она.

Житель хутора Александр рассказал, что около 50 из 120 жителей хутора всю ночь помогали пожарным.

"Все здоровые, дееспособные жители хутора, примерно не меньше 50 человек точно, всю ночь помогали пожарным тушить пожар. Пламя было очень близко к хутору, с помощью ветра быстро распространялось, поэтому все сразу начали любыми средствами помогать тушить пожар. Благо, удалось потушить все те очаги, которые были очень близко к хутору. Помогали даже жители соседских хуторов, за что им большое спасибо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в пострадавшем от пожара доме можно жить.

"Насколько я знаю, дом согрел не полностью, он серьезно пострадал, но жить можно. Власти обещали помочь, выплатить компенсацию, чтобы восстановили дом. В хуторе эвакуации не было, просто люди временно покинули дома на всякий случай, сейчас все уже в своих домах", - сказал он.

Жители пострадавших домов и хозпостроек могут рассчитывать на компенсацию только в том случае, если был введен режим чрезвычайной ситуации, пояснила юрист Марина Агальцова.

"Если введен режим ЧС, в результате которого пострадали дома жителей, то районной администрацией создается комиссия, которая фиксирует количество пострадавшего движимого и недвижимого имущества, потом определяет сумму компенсации. Согласно пункту "д" статьи 2 постановления правительства № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", недвижимое имущество должно быть полностью восстановлено. А при частичной утрате движимого имущества, выплачивается 50 тысяч рублей на человека, а при полной утрате - 100 тысяч рублей на человека", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в данном случае не важно – пожар вызван атакой БПЛА или нет. "Главное, что введен режим ЧС. Из-за чего введен этот режим, уже не имеет значения с точки зрения выплат компенсации пострадавшим от пожара жителям. Если в течение месяца власти не создают специальную комиссию, то жители могут сами обратиться в администрацию с заявлением об оценке ущерба. Если нет ответа на заявление в течение месяца, то можно зафиксировать факт бездействия властей и обратиться в суд", – отметила она.

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