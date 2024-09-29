Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.am https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html

29 сентября 2024, 12:56

Ереван отверг обвинение Баку в обстрелах на границе

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Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли позиции на границе Нахичеванской республики, не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении приграничных позиций в Нахичеванской автономной республике. Минобороны Армении отвергло обвинение.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции в юго-западной части границы, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона не ответила на предложение аппарата премьер-министра Армении о создании совместного армяно-азербайджанского механизма для расследования информации о случаях нарушения перемирия, подчеркнуло ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление об обстрелах приграничных позиций в Нахичеванской автономной республики Минобороны Азербайджана разместило сегодня на своем сайте.

"28 сентября примерно в 23:20, подразделения вооруженных сил Армении […] подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. […] Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации.

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Примечание:

"Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ", "Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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