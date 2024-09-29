Ереван отверг обвинение Баку в обстрелах на границе

29 сентября 2024, 12:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли позиции на границе Нахичеванской республики, не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении приграничных позиций в Нахичеванской автономной республике. Минобороны Армении отвергло обвинение.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции в юго-западной части границы, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона не ответила на предложение аппарата премьер-министра Армении о создании совместного армяно-азербайджанского механизма для расследования информации о случаях нарушения перемирия, подчеркнуло ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление об обстрелах приграничных позиций в Нахичеванской автономной республики Минобороны Азербайджана разместило сегодня на своем сайте.

"28 сентября примерно в 23:20, подразделения вооруженных сил Армении […] подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. […] Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.