26 сентября 2024, 14:12

Планы закрыть филиал вуза в Махачкале обескуражили студентов

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Из-за нехватки студентов и проблемы с арендой помещения администрация Российского государственного педагогического университета имени Герцена объявила о планах закрыть филиал вуза в Махачкале. Студенты пожаловались, что эта новость их застала врасплох, поскольку о закрытии филиала объявлено в разгар учебы, а юрист отметил, что они имеют право на компенсацию.

Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени Александра Герцена 24 сентября сообщил на своем сайте, что Ученый совет принял решение ходатайствовать перед Минпросвещения о закрытии филиала вуза в Дагестане в связи с оптимизацией. Если филиал будет закрыт, студентам и преподавателям будет оказана вся необходимая поддержка, сказано в публикации.

Администрация не видит развития в Дагестане филиала Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Александра Герцена, поскольку, в том числе в Махачкале есть Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова, учредителем которого является Минпросвещения, отметила руководитель управления межрегионального сотрудничества в сфере образования университета имени Герцена Елена Спасская.

"Ввиду этого мы наблюдаем снижение количества абитуриентов филиала РГПУ. Для развития дальнейшей деятельности филиала не хватает и необходимых помещений. В связи с международными ограничениями снижается запрос со стороны иностранных студентов", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студентам филиала будут предложены дальнейшие образовательных маршруты, в первую очередь, для дальнейшего обучения будет предложен головной вуз, пояснил ректор университета имени Герцена Сергей Тарасов.

Окончательное решение о закрытии филиала в вузе еще официально не принято, на следующей неделе планируется обсудить это предложение головного вуза с преподавателями и студентами, отметила заместитель директора дагестанского филиала РГПУ имени Герцена Разият Рамазанова.

Одной из причин возможного закрытия филиала вуза, по словам Рамазановой, является отсутствие у него собственного помещения.

"В 2019 году в Дагестане по инициативе руководства республики начали пересматривать необходимость функционирования многочисленных филиалов российских вузов, тогда дагестанский филиал РГПУ имени Герцена приостановил свою деятельность. Хотя на тот момент у нас обучались около двух тысяч студентов, была договоренность с Азербайджаном студентов отправлять сюда на обучение. В 2021 году мы начали восстанавливать работу вуза. Но помещение уже арендовал другой колледж, пришлось подыскать субаренду, но головной вуз такой вариант, видимо, не устраивал", – рассказала Рамазанова.

Сейчас в филиале обучаются более 200 человек на бакалавриате, в основном все бюджетники, и около 70 человек в открытом в 2023 году колледже, продолжила она.

Рамазанова рассказала, что студенты первого курса получают стипендию в размере 2800 рублей, в дальнейшем стипендия возрастает. Есть также надбавки на отличную учебу и другие показатели, регулярно оказывается материальная помощь нуждающимся студентам, которая составляет от 15 до 17 тысяч рублей в квартал. Администрация вуза также планирует провести встречу со студентами. Им будет предложено перевестись в головной вуз в Санкт-Петербурге, или в профильные вузы на территории Дагестана.

"Что касается преподавателей, то пока непонятно. У нас есть работающие по совместительству, с ними проще. Как быть со штатными педагогами – не знаем. Может головной вуз предложит варианты", – сказала Рамазанова.

Сообщение о закрытии дагестанского филиала РГПУ имени Герцена застала студентов врасплох, отметил студент филиала Рамазан. "Мы в недоумении, как нам теперь быть? Если бы сообщили в каникулы, до нового учебного года, то еще были бы какие-то варианты успеть перевестись в другой институт. Что теперь делать, пока не знаем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Марьям отметила, что узнала о возможном закрытии филиала вуза из интернета. "Преподаватели пока не знают, что будет, сказали проведут собрание. Якобы предложат перевестись в головной вуз, но туда же всех не возьмут? Меня даже при моем желании родители не отпустят так далеко, и там на стипендию не проживешь, здесь родные помогают", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Закрытие филиала вуза в разгар учебного сезона нарушает права учащихся. Студенты могут обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор, отметил юрист Али Алиев.

"Вуз, подлежащий закрытию, должен распределить студентов в другое высшее учебное заведение, передать туда все необходимые документы по учебе студента. Если институт закрывается по причине отсутствия продления лицензии, то кроме Роспотребнадзора, он может обратиться в прокуратуру или в суд с иском о защите прав потребителей. В отличие от бюджетников, в таком случае обучавшиеся на платном отделении студенты могут претендовать на возврат средств, внесенных за обучение", – рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"В Дагестане группа преподавателей вузов подозревается во взятках", "Ведущий исламский вуз Дагестана принимает студентов из России", "Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с третьей сменой в школах".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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