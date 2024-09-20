Аналитики в Ереване назвали маргинальными идеи силового захвата власти

20 сентября 2024, 03:49

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Недовольство политикой Никола Пашиняна в армянском обществе высоко, но народ не поддерживает силовой вариант смены власти, заявили опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", Следком Армении 18 сентября заявил о предотвращении государственного переворота, который готовила группа жителей страны, в том числе выходцев из Нагорного Карабаха. По версии силовиков, участники группы прошли в Ростове-на-Дону боевую подготовку, чтобы совершить захват власти. Три человека задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

Дела с обвинением в попытке захвата власти в последние годы стали традиционным методом решения политических задач в Армении, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, манипулируя этой темой, власти пытаются контролировать общественные настроения и формировать политическую повестку.

«Кроме информационно-пропагандистского обслуживания политических целей, эта тема может стать для властей поводом для легитимного закручивания гаек», - полагает он.

Прецеденты громких дел о захвате власти формируют нарратив несерьезности процесса захвата власти, добавил Бадалян. «Особенно когда становятся известны подробности дела или его масштаб. Сводят все к тому, чтобы в обществе было несерьезным отношение к попыткам захвата власти, или, по меньшей мере, чтобы реакция общества притупилась в случае каких-либо событий», - пояснил политобозреватель.

При этом он не считает, что серия таких уголовных дел позволяет говорить о фобии мятежа у армянских властей. «В условиях геополитического кризиса и угрозах национальной безопасности правящая сила заботится об удержании позиции, но это не фобия. Того масштаба преследований, чтобы назвать фобией, нет», - считает Бадалян.

По его наблюдениям, большинство граждан Армении не поддерживают идею силового захвата власти, даже если нет альтернативы в виде смены власти путем выборов. «Так было всегда, если протест, то только мирный. Конечно, в обществе есть радикальные сообщества, которые считают, что сменить власть можно только силой, однако это маргинальные группировки, идеи которых не пользуются широкой поддержкой», - подчеркнул политобозреватель.

Несмотря на недоверие в обществе к сообщениям о пресеченных попытках захвата власти, работа правоохранительных структур не вызывает сомнения, считает политолог Андриас Гукасян.

«Такие действия пресекаются на ранней стадии, поэтому у общественности не возникает впечатления, что угроза реальная и преступление могло бы произойти. В дальнейшем в суде сложно доказать, что намерения представляли реальную угрозу, а не эмоциональное желание или негативное настроение по отношениям властей», - заявил он «Кавказскому узлу».

По его мнению, пресс-релизы о попытке захвата власти не свидетельствуют о наличии фобии у правящей силы. «О наличии фобии свидетельствует риторика Пашиняна, который признает противоречие между ним и обществом. Это отражает атмосферу недовольства политикой властей и этот фон создает повышенную чувствительность у силовиков, из-за чего они остро реагируют на любые признаки угрозы захвата или покушения на премьера власти еще на ранней стадии. Бдительность правоохранительных структур создает фон, что общество бурлит и желающие прибить премьера выстроились в очередь», - отметил Гукасян.

Он согласен с мнением, что идея силового захвата власти маргинальна. «После обретения независимости в Армении ни разу не было смены власти выборным процессом. Не было случая, чтобы оппозиция победила, а правящая сила передала власть мирным путем. Всегда побеждала партия, находящаяся у власти. Это дает маргинальным группам повод полагать, что власть только силой можно вырвать из кресла. Такая идея существует, но массовой общественной поддержки не имеет. Идея узурпации власти непопулярна, более того, эту идею ни одно общество не приемлет. Даже идея революции в 2018 году не получила особой поддержки в обществе, хотя понимание, что Республиканская партия узурпировала власть и, следовательно, идея насильственного отстранения узурпатора является способом самообороны, было. Но сегодня идея насильственного отстранения от власти не находит поддержки из-за роста доверия в обществе к самому процессу выборов. Опросы показывают, что доверяют выборам 50%. Хотя не все согласны, что можно сменить власть выборами, так как во главе ЦИК Армении назначен человек, приближенный к Пашиняну, бывший юрист газеты, принадлежащей его семье», - пояснил политолог.

Тема попытки захвата власти не стала топовой и сенсационной, добавил Гукасян. «Легкая заинтересованность возникла лишь в политических кругах, в обществе резонанса не было. Следовательно, это не могло повлиять на рейтинг или уровень доверия к властям», - подчеркнул он.

Правозащитница Нина Карапетянц считает, что после войны за Нагорный Карабах в 2020 году тема насильственной смены власти актуализировалась.

«Но информация следствия более чем странная, переворот не могут совершить несколько человек. Должны быть политические или общественные силы, которые возьмут власть в час “икс”, но на это нет даже намека. Впервые следствие детально связывает попытку с Россией, такого еще не было, что дает повод для подозрения. Полагаю, это очередной фарс, особенно на фоне заявления Пашиняна о трепетных отношениях с Россией, поездки на БРИКС или участия в ОДКБ», - заявила она «Кавказскому узлу».

Несмотря на крайне низкий рейтинг Пашиняна, общество не поддержит насильственный захват власти, добавила Карапетянц. «В обществе многие в сердцах хотят его смерти, но не поддержат силовой вариант. Как не поддержали «Сасна Црер», не поддержали протест 9 ноября 2020 года после, по сути, сдачи Арцаха. Общество отвергает кровь», - подчеркнула правозащитница.

При этом она сомневается, что обвинение в подготовке захвата власти надуманное. «Порой люди не думают о последствиях своих шагов и эмоционально предпринимают что-то, что дает властям основание подозревать их в намерениях совершить преступление», - сказала Карапетянц.

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