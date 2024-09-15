Даяна Нуглаева. Фото: администрация Калмыцкого медколледжа имени Т.Хахлыновой - https://vk.com/wall-216125088_1472

15 сентября 2024, 09:13

Фельдшер из Калмыкии убита в зоне военной операции

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Даяна Нуглаева, служившая по призыву фельдшером в госпитале, убита в зоне специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 92-х военнослужащих из Калмыкии.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 сентября представители властей и силовики признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 91-го бойца из Калмыкии.

В зоне СВО убита фельдшер госпиталя Даяна Нуглаева, сообщила 5 сентября администрация бюджетного учреждения "Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой" на его странице в соцсети "ВКонтакте". В публикации уточняется, что Нуглаева являлась выпускницей колледжа и что служила по призыву.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 92-х военнослужащих из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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15 сентября 2024, 08:18

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