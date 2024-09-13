Боец из Калмыкии убит на Украине

13 сентября 2024, 01:06

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Церен Чедыров убит в боевых действиях, сообщила администрация Октябрьского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 91 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Мерген Нимгиров стал 90-м бойцом из Калмыкии, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

47-летний Церен Чедыров из села Цаган-Нур убит в военной операции на Украине 11 мая, сообщила администрация Октябрьского района.

Окончив Мирненскую среднюю школу, в 1994 году Чедыров поступил в Элистинское среднее профессиональное техническое училище. После срочной службы в армии приехал в Большой Царын, где и трудился в разных сферах, в том числе проработал в Федеральной службе судебных приставов более 10 лет. В августе 2022 года Церен принял решение отправиться добровольцем на СВО. За время службы был трижды ранен.

Убит в результате взрыва дрона-камикадзе. Церен Чедыров посмертно награжден, указано в сообщении от 12 сентября в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 91 бойца из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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