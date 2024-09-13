13 сентября 2024, 01:06

Боец из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Церен Чедыров убит в боевых действиях, сообщила администрация Октябрьского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 91 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Мерген Нимгиров стал 90-м бойцом из Калмыкии, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

47-летний Церен Чедыров из села Цаган-Нур убит в военной операции на Украине 11 мая, сообщила администрация Октябрьского района.

Окончив Мирненскую среднюю школу, в 1994 году Чедыров поступил в Элистинское среднее профессиональное техническое училище. После срочной службы в армии приехал в Большой Царын, где и трудился в разных сферах, в том числе проработал в Федеральной службе судебных приставов более 10 лет.  В августе 2022 года Церен принял решение отправиться добровольцем на СВО. За время службы был трижды ранен.

Убит в результате взрыва  дрона-камикадзе. Церен Чедыров посмертно награжден, указано в сообщении от 12 сентября в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 91 бойца из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 сентября 2024, 00:07

12 сентября 2024, 23:11

  • Игбалу Абилову отказано в переводе под домашний арест

    Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе талышского исследователя Игбала Абилова под домашний арест. Защита намерена оспаривать  в Европейском суде по правам человека правомерность содержания ученого под стражей.

12 сентября 2024, 22:17

  • Грузинская оппозиция создала условия для коалиционного правительства

    "Коалиция за перемены" инициировала отказ от сотрудничества с партией "Грузинская мечта – Демократическое движение" в случае ее победы на парламентских выборах. Если правящая партия не получит парламентского большинства, то высока вероятность создания коалиционного правительства, полагает конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

12 сентября 2024, 21:20

  • Махачкалинцев возмутило отсутствие реакции властей на просьбу отменить учебу в три смены

    Руководство школы № 29 в Махачкале пошло навстречу родителям третьеклассников, сдвинув начало занятий, теперь у них уроки заканчиваются около шести вечера, при этом власти города не отреагировали на просьбу убрать третью смену у младших школьников, рассказали родители. В новом обращении к чиновникам они потребовали вернуть школе корпус, ранее переданный школе искусств.

12 сентября 2024, 20:25

  • 1 Апелляционный суд ужесточил наказание Игорю Нагавкину

    Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, заменил правозащитнику Игорю Нагавкину условный двухлетний срок лишения свободы в колонии-поселении на реальный. Нагавкин считает решение суда несправедливым и намерен оспорить его в кассационной инстанции.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи