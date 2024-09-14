Апти Алаудинов. Стоп-кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vDcCMNpgNrA

14 сентября 2024, 16:01

Слова Алаудинова о конфликте в Анапе показали реакцию властей Чечни на ксенофобию

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Слова Апти Алаудинова о несправедливом задержании жителя Чечни после драки в Анапе продемонстрировали обеспокоенность окружения Кадырова ростом национализма в российском обществе, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир чеченского формирования "Ахмат" Апти Алаудинов назвал несправедливым задержание уроженца Чечни Зелимхана Заурбекова после массовой драки в Анапе. Конфликт, по его словам, произошел из-за того, что Заурбеков хотел познакомиться с девушкой, получил грубый отказ, а ее подруга оскорбила "чеченскую нацию". Алаудинов заявил, что уголовное дело против Заурбекова возбуждено только из-за того, что он чеченец, а в стране в последнее время идет "раскачка межнациональной розни". Также Алаудинов обвинил "товарищей, которые сидят у власти, и спецслужбы" в создании различных организаций, которые выступают "против Кавказа".

Конфликт произошел 3 сентября возле кафе в Анапе. По словам пострадавших, они отдыхали компанией из двух парней и четырех девушек. С одной из них захотел познакомиться мужчина, она отказалась. Парни заступились за девушку, произошла драка. По версии задержанных, они прошли мимо компании, и девушка стала выкрикивать им вслед оскорбления. Когда от них не последовало реакции, она стала выражаться еще хуже, что и спровоцировало конфликт.

Реакция Апти Алаутдинова носит лицемерный характер, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Он, как и другие представители руководства Чечни, хотят изобразить из себя защитников чеченского народа. На самом деле они в защитники чеченского народа никак не годятся", сказала она.

Правозащитница напомнила, что Алаудинов долгое время занимал высокие должности в МВД по Чечне. "Не надо забывать, от кого пострадало большое количество чеченцев, как не от подчиненных его. Кто подбрасывал наркотики чеченцам, кто посадил многих чеченцев", - указала Ганнушкина.

Апти Алаудинов в 2009-2011 годах был замначальника криминальной милиции МВД по Чечне, а с июня 2011 года по март 2021 года занимал должность замминистра внутренних дел по Чечне. С этого поста он был уволен Путиным на фоне резонанса от рассказа бывшего силовика, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

"А что там девушки сказали или что девушкам сказали - ничего хорошего в этом, конечно, нет. Вообще национальный вопрос сейчас стоит остро", - отметила Ганнушкина.

И Рамзан Кадыров, и его окружение всерьёз озабочены растущей ксенофобией и чеченофобией, указал чеченский политолог Руслан Кутаев.

«Они долгое время пытались исполнять установку из Кремля о единстве с Россией. Занимали очень пророссийскую позицию. Но в настоящее время видят, что по всей России, в том числе в армии и в силовых структурах, идёт атака на чеченцев, и вообще против нерусских, в особенности мусульман», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Под организациями, которые выступают "против Кавказа", имелись в виду националистические движения, подконтрольные силовикам, сказал он.

"Это откровенно бандитские группировки, которые инспирированы властями и курируются [двумя силовыми структурами]. Достоверно известно, что среди участников этих так называемых общественных организаций действуют переодетые работники [двух силовых структур]. Они инициируют преследование людей из-за этнического и национального происхождения", - сказал Кутаев.

Представители националистических движений проявляют полную лояльность властям и стремятся к сотрудничеству с силовыми структурами, при этом рост ксенофобии в обществе связан с высказываниями официальных лиц и антимигрантской риторикой, указали в июле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Наряду с мигрантами из Центральной Азии внимание привлекают и кавказцы, отметил он. "В последнее время с подачи этих организаций устраиваются провокации против кавказцев. Специально нанятые девушки подсаживаются к компании молодых людей. Затем когда на их инициативу отвечают положительно, они проявляют обратную реакцию. Начинаются оскорбления, призывы на помощь и так далее. Вслед за этим вмешиваются люди, которые называют себя «защитниками» этих девиц. После этого разгорается скандал", - рассказал Кутаев.

По его мнению, власти "очень интенсивно ищут вариант, кого бы назначить виновником поражения" в боевых действиях. "На это и работает подготовленный спецслужбами проект по дискредитации чеченцев и других нерусских. Поэтому вне зависимости от позиции Кадырова реакция Алаутдинова вполне понятна. Он делает это не ради рекламы, а понимая, что чеченцев в силовых структурах преследуют и сегрегируют. Это касается и представителей других этнических меньшинств", - подытожил Кутаев.

Напомним, 7 сентября в поселке Афипский на Кубани также произошла массовая драка - по данным источников, из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке. Причиной драки в Афипском стали ксенофобские настроения жителей Кубани, указали аналитики.

12 участников драки (11 приезжих и местный житель) были приговорены к административным арестам за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Он подозревается по уголовному делу о хулиганстве.

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Примечание:

"15 мигрантов получили указание покинуть Россию после массовой драки в Туапсе", "Ликвидирована узбекская община Волгоградской области", "МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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