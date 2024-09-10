Алаудинов заявил о несправедливом задержании жителя Чечни после драки в Анапе

10 сентября 2024, 04:39

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После массовой драки около кафе в Анапе в отношении уроженца Чечни Зелимхана Заурбекова было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Конфликт произошел из-за того, что Заурбеков хотел познакомиться с девушкой, получил грубый отказ, а ее подруга оскорбила чеченцев и военнослужащих спецназа "Ахмат", заявил Апти Алаудинов. По его словам, Заурбеков является волонтером СВО и примерным семьянином, а уголовное дело против него возбуждено только из-за того, что он чеченец. Алаудинов также выразил удивление, почему девушка не обвинена в дискредитации армии.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 9 сентября прокомментировал конфликт, который произошел 3 сентября в кафе в Анапе.

3 сентября возле кафе на Пионерском проспекте в Анапе произошел конфликт. По словам пострадавших, они отдыхали компанией из двух парней и четырех девушек. С одной из них захотел познакомиться мужчина, она отказалась. Парни заступили за девушку, произошла драка. 5 сентября Следком России сообщил, что местонахождения двух подозреваемых установлено, они были задержаны в Кабардино-Балкарии, пишет РБК. Нападавшие рассказали свою версию конфликта. По их словам, девушка из компании, мимо которой они прошли, стала выкрикивать им вслед оскорбления. Когда от них не последовало реакции, она стала выражаться еще хуже. Именно из-за этого, по их словам, произошел конфликт.

Апти Алаудинов опубликовал 9 сентября в своем телеграм-канале двадцатиминутной видео, назвав несправедливым задержание своего земляка Зелимхана Заурбекова после драки. По его словам, в отношении Заурбекова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По словам командира "Ахмата", Заурбеков, его друг Руслан и "несколько приезжих" сидели в кафе в Анапе. Они попытались познакомиться с девушками, которые тоже были в этом кафе, но получили грубый отказ. Тогда мужчины решили "спокойно отойти от неадекватных девушек в сторону". Но одна из девушек начала нецензурно выражаться им вслед, оскорблять по национальному признаку. При этом Алаудинов утверждает, что об этом рассказали свидетели. По его словам, она заявила, что "ненавидит чеченцев", назвали их "тиктокерами", которые "бегут толпами" украинских военных, которые "такие вещи с ними вытворяют".

"Не хочешь ты знакомиться, флаг тебе в руки сто лет и два года, но говорить про чеченскую нацию, оскорблять подразделение министерства обороны Российской Федерации, спецназ "Ахмат" - извините меня... Если бы это сделал кто-то другой, сделала бы чеченка или чеченец, мы бы сейчас пытались в отношении них возбудить уголовное дело, их посадить, расстрелять. Видишь ли, они оскорбили министерство обороны Российской Федерации. Или так же бы высказался кто-то в отношении другой национальности, будь он там кавказцем или еще что-то - тоже было бы дело о возбуждении межнациональной розни, межконфессиональной розни", - заявил Алаудинов.

Заурбеков, по его словам, упрекнул девушку, не трогал ее, но ответил в грубой форме. Потом он решил уйти и к нему подбежали два аниматора, один из которых ударил Заурбекова. Тот ответил, они сцепились, их разняли. После этого, заявил командир "Ахмата", "эти индейцы в общей массе вцепились в дагестанцев, которые работают там в охране". "Эти дагестанцы их "оторвали" по полной программе", - добавил он.

По словам Алаудинова, следователь обещал посадить Заурбекова с товарищем, якобы, "у него установка сверху, так как это вызвало общественны резонанс". "Все дают показания, кто там был, что они ни в чем не виноваты, что их действительно спровоцировали", - заявил он.

Заурбеков, по словам Алаудинова, "волонтер уже три года, имеет поощрения, награды... три года помогает СВО", а его брат воюет в зоне СВО, неоднократно контужен, ранен, имеет госнаграды. Также он заявил, что Заурбеков является примерным семьянином, у него двое детей.

По мнению Алаудинова, задержанных посадили только потому, что они чеченцы. "[Аниматоры] напрыгнули на дагестанцев, дагестанцы их отправили в больницу, но дагестанцев-ребят "вывели из дела", их сделали свидетелями, а ребят которые абсолютно ничего критического не сделали, но по национальности они совершили преступление за то, что они являются чеченцами, за это их решили посадить", - заявил командир "Ахмата".

Упомянутых девушек он назвал "двумя тварями, которые оскорбляют чеченскую нацию". По его словам, в отношении них никаких действий не предпринимается. "Видишь ли, они русские. Я задаю вопрос, вот нам что можно делать в этой стране? Мне интересно. Может мы тоже не граждане Российской Федерации? Мы просто не знаем, что мы являемся второсортными. Вы объясните нам. Мы не будем никуда ни ездить, ни заходить", - заявил Алаудинов.

Он заявил, что в последнее время раскачка межнациональной розни в стране. Он обвинил "товарищей, которые сидят у власти, и спецслужбы" в создании различных организаций, которые выступают "против Кавказа". "У нас в России появилась какая-то сила, которая решила реально развалить Россию?" - интересуется командир "Ахмата".

"Умирать на передовой можно, если оскорбляют кого-то с другого подразделения Минобороны - это преступление, но если оскорбляют чеченцев, как нацию - это не оскорбление, за это я не видел ни одного возбужденного уголовного дела", - добавил он.

В "раскручивании и расшатывании России" он обвинил "какие-то" властные структуры. "Мы знаем, что у нас много врагов на передовой, и почти такое же их количество находится за нашими спинами", - заявил Алаудинов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа четверо выходцев из Чечни во время дорожного конфликта в Подмосковье обстреляли из травматического пистолета микроавтобус, в котором передвигалась свадебная процессия, в результате две несовершеннолетние девочки получили травмы. Следком рапортовал о возбуждении уголовного дела. Пользователи соцсети, комментируя инцидент, задались вопросом, почему силовики не провели профилактической работы, если, по данным источников, за машиной, на которой передвигались нападавшие, числится крупная сумма штрафов.

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