Пользователи соцсети потребовали наказать выходцев из Чечни за нападение на свадебный кортеж в Подмосковье

02 сентября 2024, 09:04

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Четверо выходцев из Чечни во время дорожного конфликта в Подмосковье обстреляли из травматического пистолета микроавтобус, в котором передвигалась свадебная процессия, в результате две несовершеннолетние девочки получили травмы. Следком рапортовал о возбуждении уголовного дела. Пользователи соцсети, комментируя инцидент, задались вопросом, почему силовики не провели профилактической работы, если, по данным источников, за машиной, на которой передвигались нападавшие, числится крупная сумма штрафов.

По данным прокуратуры, 30 августа около 17 часов на улице Центральная города Щёлково, группа мужчин на двух автомобилях во время остановки на светофоре, разбили стекла в микроавтобусе и пытались напасть на водителя и пассажиров.

В результате пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, сообщила 31 августа в своем телеграм-канале прокуратура Московской области.

По словам источника, напавшие на микроавтобус являются охранниками местного бизнесмена. В микроавтобусе передвигались участники свадебного кортежа. Нападавшие обстреляли их из травматического пистолета. Во время инцидента бизнесмен, который владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в Москве, ехал в другой машине и наблюдал за происходящим. Позже четверо нападавших были задержаны полицией в кальянной на улице Талсинской в Щёлкове, передал 31 августа телеграм-канал "Mash".

На автомобиле, на котором передвигались нападавшие, числится больше 1730 штрафов на общую сумму 1 миллион 746 тысяч рублей. Большинство из них за превышение скорости, сказано в публикации.

Имена трех нападавших – это 26-летний Мансур, 24-летний Адам и 28-летний Шамиль, отметили Vesti.ru.

Нападавшие являются выходцами из Чечни, причиной конфликта стал спор между водителями. На проезжей части завязалась драка, в ходе которой один из выходцев из Чечни получил удар в лицо, после чего вызвал на подмогу знакомых. Те приехали на двух машинах и пустились в погоню за обидчиком. На допросе уроженцы Чечни заявили, что зачинщиком конфликта является водитель микроавтобуса. В результате инцидента пострадали в том числе девочка 15 лет и девочка шести лет, находившиеся в микроавтобусе, отметил 1 сентября телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, ход его расследования взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр ведомства в своем телеграм-канале.

Пост о дорожном конфликте в Щёлкове с участием выходцев из Чечни 31 августа опубликовало "в соцсети ВКонтакте" РИА "Новости" в своей группе, на которую подписаны около 3,2 миллиона пользователей. На 08.00 мск 2 августа этот пост набрал более 287 тысяч просмотров и 312 комментариев.

"Если у них были штрафы и в таком количестве, как они ездили? Где работа полиции, приставов и так далее? Почему у нас начинают работать, когда что-то случится?" – задался вопросами Артём Адров.

"Как можно себя так вести? Откуда такая уверенность?" – возмутилась Ирина Колесникова.

"Две тысячи штрафов? Полиция не работает от слова совсем?" – спросил Александр Мясников.

"Две тысячи штрафов на сумму более одного миллиона 700 тысяч рублей. Как такое может быть, кто их покрывает? Тут за 10 тысяч рублей штрафа конфискуют машину", – отметила Разиля Булатова.

"Сколько же надо иметь штрафов, чтобы свободно ездить на машине", – написала Виктория Поторочина.

"За машиной неуплаченные штрафы почти в два миллиона за кучу нарушений, но водитель продолжал ею пользоваться. Тут надо задать вопрос другим людям и привлечь их к ответственности тоже", – подчеркнул Сергей Прохожий.

"Приставы работать не умеют и не хотят", – считает Алексей Боднар.

"У меня за тысячу рублей все счета заблокировали, а тут такое", – отметил Георгий Шерер.

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