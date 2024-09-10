Инициатива спикера парламента Армении вызвала недовольство активистов из Нагорного Карабаха

10 сентября 2024, 12:39

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Межпарламентская комиссия "Армения – Нагорный Карабах" должна быть распущена, поскольку должностных лиц, представляющих Нагорный Карабах, не существует, заявил председатель этой комиссии и спикер парламента Армении Ален Симонян. Политики и активисты подвергли его критике за эти слова. Арцах продолжает существовать и власти прилагают усилия для возвращения туда беженцев, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля более 60 карабахских беженцев провели акцию у представительства ООН в Ереване, призвав оказать давление на Азербайджан для сохранения в Карабахе армянского духовно-культурного наследия и частной собственности. 3 сентября парламент Нагорного Карабаха, католикос всех армян Гарегин II, глава Арцахской епархии Вртанес Абрамян и активисты обратились к международному сообществу с требованием обеспечить возвращение карабахских армян на родину.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября Самвел Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным, чтобы обеспечить безопасность передвижения жителей.

Текущее правительство Армении для жителей Нагорного Карабаха сделало больше, чем любое другое правительство страны, заявил 9 сентября спикер парламента Армении, а также председатель межпарламентской комиссии "Армения – Нагорный Карабах" Ален Симонян. Это заявление он сделал, комментируя критику оппозиции в адрес властей.

"Юридически такой единицы, как Нагорный Карабах, не существует. Есть изгнанные из Нагорного Карабаха, проблемами которых правительство Армении прекрасно занимается <…>. Межпарламентская комиссия "Армения – Нагорно-Карабахская Республика" должна быть распущена, поскольку должностных лиц, представляющих Нагорный Карабах, больше не существует. Я не знаю, с кем можно вступить в дискурс в случае возможного созыва заседания вышеупомянутой комиссии", – процитировал News.am Симоняна, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Работа Нацсобрания Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), после исхода его жителей осенью 2023 года, не прекращалась, заявил исполняющий обязанности председателя Национального собрания Арцаха Гагик Багунц после предложения Симоняна распустить межпарламентскую комиссию.

"Должностные лица и депутаты Арцаха, получив вотум доверия арцахцев сроком на 5 лет, продолжают нести ответственность за судьбу арцахских армян в сложившейся ситуации и прилагать все возможные усилия для обеспечения их коллективного возвращения на родину под гарантии безопасности", – привел слова Багунца 9 сентября на своей странице в соцсети Facebook* парламент Нагорного Карабаха, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты из Нагорного Карабаха подвергли критике Алена Симоняна. "Симонян и его команда так и не поняли, что игнорирование прав арцахцев, унижение их достоинства, игнорирование наших социальных проблем не может изменить стратегические планы азербайджанцев и других заинтересованных сторон", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист Карабахского движения Борис Арушанян.

Нагорный Карабах продолжает существовать, заявила депутат парламента Арцаха Метаксе Акопян. "Республика Арцах не распущена. В результате политики властей Армении, Республика Арцах оккупирована", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Словами Симоняна также возмутился председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян. "Спекуляции правительства и оппозиции о роспуске Арцаха переходят все границы цинизма. Распад государства – это беспрецедентное явление в мировой истории, автором которого является президент Арцаха. Но он действовал не один, способствовали этому бывшие президенты Армении и Арцаха, которые фактически также ответственны", – сказал Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

У президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна было достаточно времени, чтобы заявить об отмене указа о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики, когда ее жителям уже ничего не угрожало, продолжил он.

"Он должен был объявить об отмене так же, как он объявил об указе о роспуске. США, Европа или другие центр силы не придут проверять полки президента Арцаха <…>. Также не будут копаться во внутренних законах Арцаха, чтобы проверить легитимность указа. Также не противились роспуску Арцаха бывшие и настоящие власти Армении", – заявил Артур Осипян.

Напомним, 9 декабря 2023 года политики и активисты из Нагорного Карабаха опубликовали обращение к генсеку ООН, членам Совета безопасности ООН, председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Совету Европы и Европарламенту и генсекам СНГ, ОДКБ и НАТО. Авторы обращения заявили, что для возвращения беженцев в Нагорный Карабах необходимы гарантии миротворцев ООН.

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