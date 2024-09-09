Аналитики поспорили о явке на выборах в Астраханской области

09 сентября 2024, 22:16

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Явка на выборах в Астраханской области не превысила 25%, заявили депутат Олег Шеин и политолог Михаил Долиев. Доверять официальным данным о числе проголосовавших нет оснований, это подтверждают итоги голосования в Знаменске, где "Единая Россия" проиграла на выборах, полагает руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Астраханской области Максим Терский.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. В Астраханской области действующий губернатор Игорь Бабушкин победил на выборах главы региона, набрав 78,17% голосов.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

По мнению политика, депутата Астраханской областной думы Олега Шеина, реальная явка составила порядка 25%. "Это чисто интуитивно, исходя из опыта и практики, а делать какие-то точные расчеты сейчас довольно сложно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Явка на нынешних выборах губернатора Астраханской области "объективно ниже", чем на предыдущих, отметил Шеин. "Выборы отличаются друг от друга, каждая избирательная кампания имеет свои специфические черты. Где-то есть организованные фальсификации, где-то они инерционные, с прошлого сезона, где-то явка обусловлена состязательностью, где-то никакой состязательности в помине нет, и высокая явка без конкуренции при очевидном недоверии к властям вызывает скепсис - разные бывают сюжеты. На выборах губернатора в 2014 году явка была 40%, я тогда участвовал. В 2019 году, где я не был допущен до участия, было новое лицо, Игорь Бабушкин, и были некие надежды у людей, явка была 33%. В текущих условиях всерьез говорить о том, что явка превысила 40%, по-моему, нелепо. Но подлинную явку мы не сможем оценить, особенно при трехдневном голосовании. Хотя очевидно, что в этот раз избирательные участки не могли похвастаться насыщенностью людьми", - сказал он.

По итогам выборов в гордуму Знаменска "Справедливая Россия - За правду" получила большинство депутатских мандатов, а правящей партии "Единая Россия" досталось лишь одно место.

Опубликованные результаты вызывают больше доверия в тех населенных пунктах, где было активное независимое наблюдение, подчеркнул собеседник. Он обратил внимание, в частности, на Знаменск, где на выборах депутатов городского совета из 15 мандатов представителю "Единой России" достался только один, остальные - у членов "Справедливой России" (7), КПРФ (5) и у самовыдвиженцев (2). "В Знаменске было активное наблюдение - и мы видим результат", - пояснил Шеин. Впрочем, уточнил он, результаты в Знаменске - это совокупность факторов. "У нас в Знаменске в целом уцелела сильная команда, которую не удалось снять. Как, например, многих наших ребят сняли по Ахтубинскому району, по Приволжскому. Как и наблюдателей наших много где не допустили. А в Знаменске это удалось. Плюс не будем забывать, что Знаменск - это город, это всегда более протестная среда, чем в сельской местности. Это сочетание обстоятельств и дало нам такой результат".

"Реальная явка составила 43,6% - это я сам посчитал на сайте избиркома", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель, главный редактор издания AST-news, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Астраханской области, член региональной Общественной палаты Максим Терский.

По его мнению, официальные данные вполне вызывают доверие. "А это разве завышенная явка? У нас люди в комментариях в соцсетях, наоборот, пишут, что явка низкая. Наверное, потому что сравнивают с явкой на выборах президента в марте этого года. Там было более 80%. В 2019 году на выборах губернатора явка была в районе 35%. Но тогда был один день голосования, а теперь три", - сказал Терский.

Как руководитель штаба общественного наблюдения, взаимодействовавший с 1500 наблюдателями по всей области, Терский сообщил, что наблюдатели не сообщали о каких-то проблемах. "Вчера к нам в штаб после того, как закрылись участки, приехали все кандидаты в губернаторы, состоялась общая пресс-конференция, и все кандидаты подчеркнули, что и в период предвыборной кампании, и в период голосования всё было корректно, и что ни их наблюдатели, ни наши общественные наблюдатели - никто не нашел никаких нарушений, жалоб не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, отсутствие фальсификаций подчеркнули и результаты в Знаменске. "Как там люди проголосовали за "Справедливую Россию" и КПРФ, так оно и есть, никто ничего не переписывал. В Знаменске выбрали депутатов от "Справедливой России" и КПРФ, которые теперь будут выбирать главу Знаменска. Там очень высокий антирейтинг у главы Знаменска (Олега Глотова), и вот, люди проголосовали протестно за депутатов, которые потом будут выбирать главу города. Тут всё очевидно и последовательно, и люди там довольны, потому что результаты те, как они проголосовали. Никто нигде не протестует, потому что везде результаты выборов такие, как проголосовали", - заключил Терский.

"Даже по предварительным данным областного избиркома явка на текущих выборах губернатора превысила данные прошлых лет", - заявил сегодня вновь избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Я считаю, что реальная явка была меньше 20%", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, бывший руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

"Единый день голосования - это, на самом деле, три астрономических дня. Один из дней выпадает на пятницу, рабочий. Это сделано преднамеренно, чтобы работодатель мог принудить работников к голосованию. Сегодня руководство бюджетников, нефтедобывающих компаний даже предоставляет транспорт и отгул за явку на избирательный участок. Здесь даже уже не требуют голосовать за кого-то, нужно расписаться за бюллетень и опустить его в урну. Дальше специально обученные люди сделают свое грязное дело. Причем я знал многих, кто голосовал за оппозицию. Но на это и расчет. "Все, кроме меня, голосовали за <плохого человека>", - думает каждый и боится спросить соседа. А те, кто не ходил на голосование, винят во всех бедах голосующих бюджетников, которые якобы проголосовали за подлеца. А те, кто голосовал, укоряют неголосовавших, мол, из-за них не хватило правильных голосов. Путинский режим умеет путать следы. Так что реальная явка вполне может быть, как на выборах осени 2012 года - 8%", - заявил Долиев.

"Является ли в этом году явка низкой по сравнению с прошлым голосованием? Если верить сфальсифицированным результатам, то нет, в этом году больше нафальсифицировали!" - добавил он.

7 сентября администрация области на своей странице "ВКонтакте" отчиталась о явке во второй день голосования по данным на 20.00. При этом пост был опубликован в 19.40.

"Скриншот могли сделать в Москве, с которой у нас разные часовые пояса, и там, действительно, гаджет мог показывать еще 19.40", - сказал Шеин.

"Насколько я понимаю, даже у компьютера может быть выставлено неверное время. Можно и самому время поменять. А может, из другого города выкладывали, там время другое", - отметил по этому поводу Терский.

Долиев считает, что речь идет о фальсификации. "Это уже не первый и не последний факт фальсификаций, проскочивший на сайте госорганов по вине синекур, не посвященных в тонкости фальсификаций. Думаю, в избирательной комиссии по плану выдали правдоподобные цифры о явке; в этом, кстати, обычно система ГАС-выборы помогает, чтобы не вылезли пресловутые "146%". Думаю, заставят проштрафившихся придумать четкую отмазку. Данный факт без сомнения указывает на то, что все цифры и результаты заранее заготовлены, а значит, сфальсифицированы заблаговременно", - прокомментировал он.

Материалы о ходе выборов размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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