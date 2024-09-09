Наблюдатели сочли незаконной съемку на участке в Ахтырске

09 сентября 2024, 21:18

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Кандидат в депутаты по Ахтырскому городскому округу Наталья Рубежная проводила фото- и видеосъемку на участке и агрессивно отвечала на просьбы прекратить съемку, следует из данных проекта "Карта нарушений".

Как писал "Кавказский узел", выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет, констатировали аналитики.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В Чечне и Кабардино-Балкарии голосование прошло в один день - 8 сентября. По итогам подсчета большей части протоколов действующие губернаторы сохранили лидерство на выборах в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае.

Кандидат в депутаты Ахтырского горсовета Наталья Рубежная вела фото- и видеосъёмку на избирательном участке, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте проекта "Карта нарушений" сообщении . "Без разрешения, уведомления производила фото и видео-съёмку. В соответствии п.14. Ст. 30 ФЗ 67 Об основах гарантии избирательного права. На просьбу прекратить отвечала агрессивно", - говорится в сообщении. Авторы сообщения добавили, что подобные действия нарушают законы.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

Центризбирком России ранее сообщал, что "в регионах с усиленным режимом охраны общественного порядка и общественной безопасности (средний уровень реагирования) рекомендуется принять особый порядок доступа к трансляции видеонаблюдения", к таким регионам, в частности, относятся Ростовская область и Краснодарский край. Доступ к видео с участков могут получить лишь Центризбирком, региональные избиркомы и участники избирательного процесса в центрах общественного наблюдения. "Введены особые правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в ходе голосования - ее могут проводить только аккредитованные представители СМИ", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центризбиркома от 2 сентября.

В ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. Избиратели с Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северского районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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