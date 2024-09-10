За неделю со 2 по 8 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 1 человек убит и 1 ранен

10 сентября 2024, 01:33

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За неделю со 2 по 8 сентября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убит один боевик и ранен один силовик. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

3 сентября мужчина с отверткой напал на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД. Мужчина, напавший на силовиков в Ингушетии, подошел к посту ДПС в Магасе пешком, перейдя дорогу, нападение длилось несколько секунд, следует из опубликованного видео с места событий. Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с покушением на полицейского.

Нападению на пост ДПС предшествовал аналогичный инцидент в столице Чечни в ноябре 2022 года. В Ингушетии это нападение стало вторым вооруженным инцидентом с начала года после КТО в Карабулаке и первой более чем за четыре года атакой с применением холодного оружия.

Боевики-одиночки используют фактор неожиданности для нападения на силовиков, но использование подручных средств при атаке на пост ДПС в Магасе стало свидетельством ослабления вооруженного подполья, считают опрошенные «Кавказским узлом» военные эксперты и кавказовед.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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