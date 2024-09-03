Атака с холодным оружием на силовиков стала первой на Северном Кавказе за два года

03 сентября 2024, 18:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападению на пост ДПС при въезде в Магас, в результате которого сотрудниками полиции был убит вооруженный отверткой мужчина, предшествовал аналогичный инцидент в столице Чечни в ноябре 2022 года. В Ингушетии это нападение стало вторым вооруженным инцидентом с начала года после КТО в Карабулаке и первой более чем за четыре года атакой с применением холодного оружия.

Как писал "Кавказский узел", мужчина с отверткой напал сегодня на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, нападение на силовика на Северном Кавказе с применением холодного оружия стало первым за более чем 21 месяц. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года.

21 ноября 2022 года в центре Грозного неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД и пытался скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был убит.

До этого, 9 июля 2022 года, по данным Следственного комитета, грозненец 1993 года рождения на въезде в Висаитовский район города напал с ножом на полицейских, дежуривших на стационарном посту. После того, как предупредительные выстрелы не остановили нападавшего, силовики открыли огонь по нему. Мужчина был ранен и умер в больнице. Сотрудники полиции - четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области - не пострадали.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сведений из других открытых источников, нападение на полицейских в Грозном стало по меньшей мере десятым с мая 2018 года нападением на силовиков в СКФО, совершенным с применением ножей. В большинстве этих случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии.

Так, 28 декабря 2020 года два уроженца Ингушетии, братья Тимурзиевы, были, по версии силовиков, убиты при нападении с ножами на полицейских в Грозном. Погиб один сотрудник полиции, Магомед Джабраилов, другой получил ранения. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Пять нападений на силовиков с применением ножей были совершены на Северном Кавказе в 2019 году. С последней ножевой атаки в Ингушетии прошло более четырех лет. Так, 31 декабря 2019 года в Ингушетии на въезде в Магас два человека сбили автомобилем сотрудника ДПС, а потом напали с ножами на патрульный экипаж. Один из нападавших, Микаил Мизиев, был убит, а второй - мастер спорта по армрестлингу Ахмед Имагожев - ранен. Погиб и один из полицейских, еще три силовика получили ранения.

Тремя месяцами ранее, 30 сентября 2019 года, полицейские в ингушском Карабулаке ранили 18-летнего местного жителя после его нападения с ножом на наряд патрульно-постовой службы. По данным МВД, ранение получил один из полицейских. По версии следователей, молодой человек был остановлен для проверки документов, после чего достал нож и несколько раз ударил им одного из силовиков.

1 июля 2019 года при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни был убит полицейский. По данным окружного управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Нападавшим был объявлен уроженец Ачхой-Мартана Зелимхан Мусаев. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*, но чеченские силовики объявили Мусаева наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. По словам жителей Чечни, ранее власти к подобному объяснению не прибегали.

23 июня 2019 года нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного. Там двое силовиков получили ранения при нападении вооруженного ножом и охотничьим ружьем жителя Чечни Ахмеда Барзаева 1997 года рождения. Сам Барзаев был убит. "Исламское государство"* также объявило его своим боевиком.

24 января 2019 года было совершено нападение на сотрудников ДПС в Нальчике, был ранен ножом полицейский. Трое из четверых нападавших были убиты на месте, четвертый позднее скончался в больнице. Нападавшими были объявлены четыре жителя Ингушетии. Их родственники рассказали тогда, что ничего не знают о причинах нападения, а ИГ* взяло на себя ответственность и за эту атаку.

Террористическая организация взяла на себя ответственность и за нападение на силовиков на Ставрополье в мае 2018 года. Там полицейские в Нефтекумске застрелили мужчину, который при попытке задержания ударил ножом одного из патрульных. Информация о том, что убитый в Нефтекумске готовился совершить теракты в Ставрополье, не соответствует действительности, заявил тогда Следственный комитет.

Культура холодного оружия сформировалась на Северном Кавказе задолго до появления терроризма: холодное оружие там издавна воспринималось как семейная реликвия, пояснил коллекционер и эксперт по холодному оружию Востока Камил Хайдаков. "Семейная реликвия, которая переходила от деда к отцу, а от отца к сыну и так далее, во все поколения хранилась", - рассказал он в телесюжете РГВК "Дагестан" от 15 ноября 2014 года.

В реальности "Исламское государство"* не имеет организационного отношения ко всем нападениям, сказал в январе 2020 года "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Но логика терроризма такова, что достаточно взять этот бренд и выразить согласие с идеей организации, чтобы распространять их «дело». Таким образом, не имея отношения к ИГ*, к её руководству, вполне можно использовать организацию как бренд", - рассказал кавказовед. По его словам, общая стилистика нападений на представителей государства с использованием ножей и других подручных предметов укладывается в рамки тенденций развития террористических организаций по всему миру.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств - ножей, топоров или автомобилей, заявила в 2018 году "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Напомним также, что 3 марта был введен режим КТО Карабулаке, были убиты шесть боевиков террористической организации, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции отменен, сообщил оперштаб Ингушетии.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений". "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.