Атака с отверткой в Магасе показала состояние вооруженного подполья

04 сентября 2024, 22:33

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Боевики-одиночки используют фактор неожиданности для нападения на силовиков, но использование подручных средств при атаке на пост ДПС в Магасе стало свидетельством ослабления вооруженного подполья, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", мужчина с отверткой напал сегодня на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД. Мужчина, напавший на силовиков в Ингушетии, подошел к посту ДПС в Магасе пешком, перейдя дорогу, нападение длилось несколько секунд, следует из опубликованного видео с места событий. Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с покушением на полицейского.

Нападению на пост ДПС при въезде в Магас, в результате которого сотрудниками полиции был убит вооруженный отверткой мужчина, предшествовал аналогичный инцидент в столице Чечни в ноябре 2022 года. В Ингушетии это нападение стало вторым вооруженным инцидентом с начала года после КТО в Карабулаке и первой более чем за четыре года атакой с применением холодного оружия.

У боевиков на Северном Кавказе кончилось оружие, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя новость о нападении вооруженного отверткой мужчины, на силовика в Ингушетии.

"Сходство в нападениях в Ингушетии и Чечне на силовиков со стороны боевиков, которые были вооружены отверткой и ножом, в том, что у них не было с собой серьезного оружия. А этот случай в Ингушетии, когда он использовал отвёртку, вообще говорит о том, что у боевиков кончилось и вовсе оружие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, единственное серьезное оружие в руках у боевиков – это фактор неожиданного нападения.

«Говорить о слабой подготовке силовиков – это полная чушь. Здесь срабатывает фактор неожиданных нападений. Это сейчас единственное серьезное оружие, которое боевики используют для нападения на силовиков. В основном именно они и являются целью боевиков. Но в последнее время таких случаев меньше, что говорит об ослаблении подполья. Видимо в Ингушетии оно пока осталось, но уверен, что борьба против них даст свои результаты», - отметил он.

С ним согласился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Они <силовики> хорошо подготовлены. Просто я думаю, это следствие того, что такие нападения довольно неожиданные. Для них используются подручные средства, например отвертка. Неожиданность и использование холодного оружия присутствуют в нападении на силовика как в Ингушетии, так и в Чечне два года назад. Это почерк боевиков-одиночек, которые нападают именно на силовиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Им уже тяжело находить оружие, сторонников, поэтому прибегают к таким методам – неожиданное нападение с тем, что оказалось под рукой

По его мнению, тактика индивидуального террора с использованием подручных средств говорит о том, подполье ослабло.

"Подполье, однозначно, ослабло. Им уже тяжело находить оружие, сторонников, поэтому прибегают к таким методам – неожиданное нападение с тем, что оказалось под рукой. Ну а то, что в Ингушетии зафиксирован всплеск статистики жертв в 2023 году, это я могу объяснить тем, что республика стала местом наибольшей активности боевиков", - отметил он.

Российский кавказовед, пожелавший остаться неназванным, не считает уместным говорить о плохой подготовке силовиков при подобных атаках.

"Когда происходят такие нападения, то здесь самое важное – это эффект неожиданности. Поэтому не стоит говорить о плохой подготовке силовиков. Сложно предотвращать нападения, которые неожиданны и происходят в момент максимального приближения к силовику. На улице многие к ним подходят, чтобы что-то спросить или сказать, и не всегда можно отличить боевика от простого человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что подполье на Северном Кавказе сильно ослабло.

"Борьба с подпольем дала свои результаты, и мы в последние годы наблюдаем, как сильно оно ослабло. Об этом говорят одиночные нападения на силовиков, которых стало очень мало в целом на Северном Кавказе. В некоторых республиках, как в Карачаево-Черкесии, например, подполья вообще не существует. Нападение на силовика в Ингушетии показывает, что здесь все еще есть подполье, подпитывается откуда-то, но все еще не так активно, чтобы вместо подручных средств использовать что-то другое», - указал он.