Грузинские оппозиционеры указали на политический мотив нападения в Карели

09 сентября 2024, 14:45

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Представители коалиции "Сильная Грузия" подверглись нападению во время встречи с избирателями в Карели. К нападению причастны сторонники правящей партии, заявили оппозиционеры и потребовали расследовать инцидент как политическое давление.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий. Часть из них создали коалиции и будут баллотироваться по одному партийному списку. В частности, в коалицию "Сильная Грузия" вошли "Лело", "Ана Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы".

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Коалиция «Сильная Грузия» требует, чтобы расследование нападения на ее представителей квалифицировалось как «политически мотивированное насилие», заявил один из лидеров коалиции Ираклий Купрадзе.

В нападении участвовали родственники одного из руководителей мэрии Карели и активист «Грузинской мечты», пояснил Купрадзе. "Представители «Грузинской мечты» используют членов собственных семей для организации насильственных действий на улице", - сказал он. Купрадзе отметил, что силовики начали расследование по статье 126 УК Грузии (насилие), сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Член «Сильной Грузии» Лана Галдава сообщила, что в Карели на них напали, и расценила это как вмешательство в предвыборную кампанию. "Она (родственница чиновника) помешала нам в предвыборной кампании, а также физически напала вместе с конкретным лицом", - привело 8 сентября слова Галдава издание.

Нападение произошло 8 сентября во время предвыборных встреч оппозиционеров с избирателями в городе Карели, в регионе Шида Картли. На место прибыл патруль силовиков, но не вмешался в ситуацию, пишет сегодня JAMnews.

Напомним, 26 июня в Поти произошло нападение на представительство оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). В офисе разбиты окна и поврежден инвентарь, сообщили оппозиционеры.

В ночь на 1 июня в Тбилиси несколько десятков человек в масках напали на офис ЕНД. В результате были повреждены фасад здания, окна и партийный инвентарь. Полиция прибыла лишь спустя час, рассказал председатель ЕНД Леван Хабеишвили, который в момент нападения находился в офисе.

В июле 2023 года группа людей забросала камнями и бутылками представителей "Единого национального движения", которые приехали в Сагареджо на встречу с местными жителями. При инциденте пострадали также журналисты телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула".

Участившиеся случаи нападения на представителей ЕНД связаны с тем, что рейтинг правящей "Грузинской мечты" находится под угрозой, отметил тогда руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. "Власти хотят создать впечатление ненависти населения к ЕНД", - пояснил он.

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