Акция "Единого национального движения". Фото Анны Коноплевой для "Кавказского узла"

26 июня 2024, 10:27

Офис оппозиционной партии подвергся нападению в Поти

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Нападение на представительство партии "Единое национальное движение" произошло в Поти. В офисе разбиты окна и поврежден инвентарь, сообщили оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 июня в Тбилиси несколько десятков человек в масках напали на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). В результате были повреждены фасад здания, окна и партийный инвентарь. Полиция прибыла лишь спустя час, рассказал председатель ЕНД Леван Хабеишвили, который в момент нападения находился в офисе.

В Поти произошло нападение на офис районного отделения "Единого национального движения", заявил председатель отделения Давид Хомерики. "Мы пришли в офис, снаружи не было понятно, но зайдя внутрь, обнаружили разбитые окна. Это не случайность и не вина непогоды: окна с двойным стеклом, и несколько раз в них бросали тяжелый предмет, в результате чего окна разбились", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Нападение произошло сегодня ночью, в результате также поврежден инвентарь, сообщает "Новости-Грузия". "Это центральная улица, везде установлены камеры, не должно быть сложно увидеть, кто это сделал. Но у меня нет надежды на расследование, потому что все это поощряется правительством", - цитирует Давида Хомерики издание.

Напомним, в июле 2023 года группа людей забросала камнями и бутылками представителей "Единого национального движения", которые приехали в Сагареджо на встречу с местными жителями. При инциденте пострадали также журналисты телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула".

Участившиеся случаи нападения на представителей ЕНД связаны с тем, что рейтинг правящей "Грузинской мечты" находится под угрозой, отметил тогда руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. "Власти хотят создать впечатление ненависти населения к ЕНД", - пояснил он.

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Примечание:

"Оппозиционеры указали на роль Иванишвили в преследовании Саакашвили", "562 женщины попросили президента Грузии помиловать Саакашвили", "Сторонники Саакашвили возмутились затягиванием суда по его делу".

Автор: "Кавказский узел"

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26 июня 2024, 17:34

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