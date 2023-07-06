При нападении на оппозиционеров в Кахетии пострадали и журналисты

06 июля 2023, 21:09

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Группа людей забросала камнями и бутылками представителей "Единого национального движения", которые приехали в Сагареджо на встречу с местными жителями. При инциденте пострадали журналисты телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула".

В Сагареджо, где председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и члены партии проводили встречи с пенсионерами, члены партии подверглись нападению - в них бросали камни и бутылки, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию грузинских телекомпаний.

Среди пострадавших журналисты, которые освещали встречу - "Мтавари архи" сообщило. что камень попал в журналистку Ию гулиашвили, также повреждена камера. Из видеозаписи, опубликованной "Формулой", видно, что камни попали в журналиста канала Георгия Квижинадзе, также телекомпания сообщила, что при нападении пострадал оператор Сулхан Чкадуа.

Начальник регионального управления полиции Кахетии Теймураз Каландадзе в эфире телекомпании сообщил, что на место происшествия прибыла полиция и обстановка нормализовалась. Полиция начала расследование инцидента по статье о насилии (статья 126 УК Грузии), сообщило сегодня издание Tabula.

Телекомпания "Мтавари архи" назвала имена предполагаемых участников нападения, заявив, что среди них были местные чиновники.

Рабочая среда для журналистов в Грузии стала крайне опасной – им часто не дают возможности свободно выполнять профессиональные обязанности, заявила сегодня Хартия журналистской этики Грузии. "Агрессивные действия против журналистов стали особенно частыми после 5 июля 2021 года, когда члены насильственной группы напали на представителей СМИ и офисы НПО, применили физические и словесные оскорбления и повредили оборудование. Однако организаторы насилия остаются безнаказанными" - говорится в заявлении Хартии, которое опубликовано на сайте "Мтавари архи".

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля, в двухлетнюю годовщину нападения на журналистов в рамках "Недели ЛГБТ" в Тбилиси, когда пострадали 53 журналиста, было совершено нападение на журналистку телеканала "Мтавари архи".

С 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. В январе 2022 года ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным это решение.

После этого также фиксировались случаи нападений на журналистов. Так, журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению в марте, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии Мамука Андуладзе, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. 21 марта суд освободил Андуладзе под залог.

27 июня в Тбилиси было совершено нападение на соучредителя телекомпании "Формула" Мишу Мшвилдадзе, полиция отчиталась о задержании подозреваемого.

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