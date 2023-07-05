Нападение на журналистку совершено в Аджарии

05 июля 2023, 18:16

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Мужчина напал на журналистку телекомпании "Мтавари архи", которая готовила репортаж о бывшем чиновнике в Махинджаури. Хартия журналистской этики потребовала расследовать инцидент.

Неизвестный повредил микрофон журналистки "Мтавари архи" Теи Вашаломидзе в Махинджаури, и препятствовал ее профессиональной деятельности. Съемочная группа приехала в Махинджаури (Аджария), чтобы побеседовать с бывшим чиновником Джумбером Вардманидзе. "И оператор, и журналист стояли возле дома. Журналист готовил сюжет о коррупционных сделках бывшего мэра Хелвачаури. Человек, который якобы является родственником бывшего чиновника, вырвал и выбросил микрофон, не позволив съемочной группе продолжить работу на месте", - перевел сообщение телекомпании "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Хартия журналистской этики в связи с нападением на журналистку призвала следственные органы своевременно расследовать инцидент. призвала власти не поощрять виновных и принять меры для обеспечения спокойной и безопасной рабочей среды для СМИ и защиты журналистов от любых нападений и незаконного вмешательства", - говорится в заявлении, которое публикует ТВ Пирвели.

Сегодня 5 июля - два года с нападения на журналистов в рамках "Недели ЛГБТ" в Тбилиси. Тогда пострадали 53 журналиста, однако до сих пор не все эпизоды возможных преступлений расследованы должным образом, отметили в хартии.

С 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. В январе 2022 года ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным это решение.

После этого также фиксировались случаи нападений на журналистов. Так, журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению в марте, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии Мамука Андуладзе, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. 21 марта суд освободил Андуладзе под залог.

27 июня в Тбилиси было совершено нападение на соучредителя телекомпании "Формула" Мишу Мшвилдадзе, полиция отчиталась о задержании подозреваемого.

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