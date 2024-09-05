Аналитики прокомментировали кампанию по выборам главы Калмыкии

05 сентября 2024, 08:36

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Избирательная кампания по выборам главы Калмыкии носит формальный характер, поскольку организована так, что кандидатура действующего главы республики Бату Хасикова не имеет конкурентов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" калмыцкие аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 7 июля завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. 8 июля Избирком республики отчитался, что для участия в выборах главы Калмыкии документы на регистрацию подали действующий глава республики Бату Хасиков , Айса Баянова от партии "Новые люди", Михаил Намруев от КПРФ, а также Юрий Хрущев от ЛДПР.

Избирательная кампания по выборам главы Калмыкии носит формальный характер, отметил главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. "Это вообще не выборы, а чисто формальная кампания, когда результаты уже расписаны заранее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Единственный известный кандидат от оппозиции – Михаил Намруев, выдвинутый КПРФ, указала руководитель фракции партии "Справедливая Россия – За правду" в Народном Хурале Калмыкии Наталья Манжикова.

"Его кто-то знает, поскольку он занимал чиновничью должность. А вообще и его, и остальных кандидатов отобрала администрация Хасикова", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Реальную избирательную кампанию ведет лишь сам глава республики, пользуясь своим положением, продолжила Манжикова. "Кампанию ведет только глава. По телевидению [показывают, как] он со свитой ездит по районам, встречается с избирателями. Остальных не видно. Говорят, что уже есть показатели, что за него должны проголосовать не менее 80-85% избирателей", – подчеркнула она.

По словам Манжиковой, для того, чтобы не дать возможности независимым наблюдателям появиться на участках в Элисте, где сконцентрировано почти 50% избирателей республики, с выборов в городское собрание Элисты сняли список партии "Справедлива Росси – За правду". "Сначала нас сняли на этапе заверения списков, чего раньше вообще не было. А когда мы восстановились через суд, то список, по надуманным основаниям, сняла избирательная комиссия", – указала руководитель фракции партии "Справедливая Россия – За правду".

В результате на выборах не будет независимых наблюдателей, поскольку наблюдателей от остальных партий администрация прямо финансирует, заявила она. Кроме того, по словам Манжиковой, администрация Хасикова не дала ей выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики. "Я не смогла пройти муниципальный фильтр, поскольку депутаты от "Единой России" (а у нас их большинство) заранее отдали все голоса за главу", – отметила Манжикова.

Если Хасиков победит на выборах, то не справится с задачами, которые будут стоять перед ним, считает она. "Прошло пять лет – и он ни разу не выступил с отчетом на Народном Хурале (хотя обязан делать это ежегодно), вероятно опасаясь, что депутаты начнут задавать вопросы, критиковать и так далее. Пока же, как говорят, при этой администрации "откаты" за предоставляемые государственные средства увеличились до 50%, что означает, что бюджет тратится нерационально", – сказала Манжикова.

Бату Хасиков слишком много тратит на себя. В бюджете на этот год было заложено 183 миллиона рублей на расходы на нужды главы республики, в то время как на расходы губернатора Астраханской области – 70 миллионов, а на расходы губернатора Волгоградской области – 76 миллионов, продолжила руководитель фракции партии "Справедливая Россия – За правду".

"Я потребовала направить часть этих средств на социальные нужды и, в итоге, сумма расходов на главу сократилась до 133 миллионов", – рассказала Манжикова.

В Калмыкии проблема с ремонтом дорог. Отремонтированные за бюджетные средства дороги на следующий год приходится обновлять вновь, обратила внимание она. "И это проблема не только дорог. В поселке Цаган Аман в прошлом году открыли новую школу. Так уже через несколько месяцев после открытия у нее протекала крыша", – указала депутат.

По ее мнению, Бату Хасикова поддерживают влиятельные люди в федеральном центре, и они нацелились на то, чтобы поделить ресурсы республики. "И они заинтересованы в том, чтобы здесь был послушный и управляемый глава", – заключила она.

Михаил Намруев – единственный из оппозиционных кандидатов, который хоть сколько-нибудь известен в республике, отметил на условиях анонимности один из калмыцких активистов. "Остальные двое – чисто технические кандидаты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо Бату Хасикова предвыборную кампанию более-менее активно ведут коммунисты, продолжил он. "А вот ЛДПР и "Новых людей" не видно и не слышно", – сказал активист.

По его словам, отношение жителей Калмыкии к ее главе Хасикову остается противоречивым. "С одной стороны начата реализация нацпроектов – это, конечно, положительно. Но у людей возникает и вопрос, а будет ли это доведено до ума? Если да, то, конечно, все жители республики скажут Хасикову "спасибо", – пояснил активист.

Он также высказал мнение, что Хасиков держится на своем посту в основном за счет поддержки Кремля.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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