Персонал больницы во Владикавказе выступил против увольнения главврача

31 августа 2024, 07:21

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Сотрудники Пригородной центральной райбольницы во Владикавказе провели митинг около Минздрава Северной Осетии, на котором потребовали не увольнять главврача медучреждения Аскера Наниева.

Ролик, на котором показаны вышедшие на митинг сотрудники Пригородной центральной райбольницы во Владикавказе, опубликовал 30 августа паблик "Подслушано Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники больницы выступают против снятия с должности главврача больницы Аскера Наниева.

На кадрах ролика показаны несколько десятков сотрудников больницы, которые стоят на улице около здания Минздрава Северной Осетии.

Видео о протесте врачей во Владикавказе также 30 августа опубликовал телеграм-канал "Mash". На его кадрах показаны несколько десятков сотрудников больницы, которые стоят в помещении. Затем врачи показаны стоящими в кабинете. "Действительно он поднял нас, поднял на уровень. То, что он для нас сделал, и по поводу ремонтов, и оборудования, вот эти фельдшерско-акушерские пункты, поликлинику, амбулаторию. Во-первых, нам с ним комфортно работать", – сказала на видео сотрудница больницы.

Этот пост в телеграм-канале "Mash", на который подписаны более 42 тысяч пользователей, на 07.20 мск 31 августа набрал около 8,8 тысячи просмотров и восемь комментариев.

"Если вопрос не решён, то оставьте Пригородной ЦРБ её главврача", – написала Людмила ПП.

"Ну если все работники встали на защиту, значит действительно хороший врач и человек", – отметил пользователь с ником Зу.

"Сейчас вызовут Аскера в Минздрав и накажут за то, что коллектив выступил в его поддержку. Так что никуда его не переведут, а по-тихому уволят (от греха подальше)", – считает Эдгар Алиевич Алиев.

Пост о протесте персонала Пригородной центральной райбольницы против увольнения главврача также разместил 30 августа в соцсети "ВКонтакте" паблик "ЧП / Владикавказ", на который подписаны более 120 тысяч пользователей. На 07.20 мск 31 августа эта запись набрала 35 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в поддержку Аскера Наниева.

"Спасибо Аскеру Викторовичу за все, что он сделал для района. Неоценимые успехи. Дальнейших успехов. Такие люди, которые приносят благо обществу, достойны многого. Спасибо за все", – написал пользователь с ником Она.

"К нему можно было обратиться без пафоса", – отметила Элья Засеева.

"Хороший руководитель, профессионал своего дела, настоящий и любящий свою работу. Именно поэтому коллеги и пошли за него в Минздрав", – заявила Mira Mirusya.

С сотрудниками Пригородной райбольницы встретились зампред правительства Северной Осетии Александр Реутов, первый заместитель главы Минздрава республики Тамара Томаева и Аскер Наниев, сообщил 30 августа в своем телеграм-канале Минздрав Северной Осетии.

"Решение о назначении на должность руководителя медицинской организации принимается министерством здравоохранения республики с согласия кандидата. Сотрудникам были даны разъяснения по всем имеющимся вопросам", – сказано в сообщении.

Министерство не пояснило, действительно ли Аскер Наниев будет уволен с должности главврача, а также не указало, что именно сотрудники больницы восприняли в качестве нарушения его прав.

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