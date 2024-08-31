31 августа 2024, 04:32

Житель Азербайджана обвинен в попытке госпереворота

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Имамверди Ахмедов собирал вокруг себя людей с радикальными религиозными убеждениями и планировал организацию беспорядков в Азербайджане с целью изменения конституционного строя, сообщила Служба госбезопасности.

Передано на рассмотрение Гянджинского суда дело жителя Азербайджана Имамверди Ахмедова, который обвиняется в попытке совершить госпереворот.

По данным обвинения, Ахмедов с апреля 2023 года собирал вокруг себя людей с радикальными религиозными убеждениями. Он планировал организовать беспорядки в стране с целью изменения конституционного строя, а также планировал проведение учений по применению оружия, пишет 30 августа Ozu.az.

В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 28 (приготовление к преступлению), 278.2 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса Азербайджана. Подготовительное заседание суда назначено на 4 сентября, сообщает Report.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году в подготовке госпереворота были обвинены члены президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим и Фуад Гахраманлы. В том же году обвинения по статье о насильственном захвате власти были с них сняты.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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