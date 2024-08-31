Житель Азербайджана обвинен в попытке госпереворота

31 августа 2024, 04:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имамверди Ахмедов собирал вокруг себя людей с радикальными религиозными убеждениями и планировал организацию беспорядков в Азербайджане с целью изменения конституционного строя, сообщила Служба госбезопасности.

Передано на рассмотрение Гянджинского суда дело жителя Азербайджана Имамверди Ахмедова, который обвиняется в попытке совершить госпереворот.

По данным обвинения, Ахмедов с апреля 2023 года собирал вокруг себя людей с радикальными религиозными убеждениями. Он планировал организовать беспорядки в стране с целью изменения конституционного строя, а также планировал проведение учений по применению оружия, пишет 30 августа Ozu.az.

В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 28 (приготовление к преступлению), 278.2 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса Азербайджана. Подготовительное заседание суда назначено на 4 сентября, сообщает Report.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году в подготовке госпереворота были обвинены члены президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим и Фуад Гахраманлы. В том же году обвинения по статье о насильственном захвате власти были с них сняты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.