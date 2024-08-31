31 августа 2024, 02:34

Ставропольский силовик обвинен в превышении полномочий и незаконном обороте боеприпасов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дошло до суда дело бывшего ставропольского полицейского, который для улучшения раскрываемости преступлений подбросил жительнице станицы Воровсколесской патроны.

Бывший сотрудник полиции в Ставропольском крае обвинен в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, бывший старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России "Андроповский" в феврале уговорил жительницу станицы Воровсколесской инсценировать незаконное хранение патронов. Для этого силовик незаконно приобрел и подбросил ей в жилище 16 патронов, которые в последующем изъял во время обыска. Против женщины было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Дело передано в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года силовики задержали бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Аскера Шортанова и нашли в его машине две гранаты, револьвер, патроны и наркотики. Близкие Шортанова заявили, что силовики подбросили ему оружие и наркотики.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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