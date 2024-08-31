Ставропольский силовик обвинен в превышении полномочий и незаконном обороте боеприпасов

31 августа 2024, 02:34

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Дошло до суда дело бывшего ставропольского полицейского, который для улучшения раскрываемости преступлений подбросил жительнице станицы Воровсколесской патроны.

Бывший сотрудник полиции в Ставропольском крае обвинен в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, бывший старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России "Андроповский" в феврале уговорил жительницу станицы Воровсколесской инсценировать незаконное хранение патронов. Для этого силовик незаконно приобрел и подбросил ей в жилище 16 патронов, которые в последующем изъял во время обыска. Против женщины было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Дело передано в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года силовики задержали бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Аскера Шортанова и нашли в его машине две гранаты, револьвер, патроны и наркотики. Близкие Шортанова заявили, что силовики подбросили ему оружие и наркотики.

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