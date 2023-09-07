Близкие "вагнеровца" из Кабардино-Балкарии обвинили силовиков в фабрикации дела

07 сентября 2023, 07:49

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Силовики подбросили наркотики, гранаты и оружие жителю Кабардино-Балкарии Аскеру Шортанову, вернувшемуся из зоны спецоперации на Украине, где он был в составе ЧВК "Вагнер", заявил адвокат. Шортанов не мог привезти наркотики, гранаты и оружие, так как провел полгода в госпитале из-за ранения, подчеркнула его сестра.

35-летний житель Кабардино-Балкарии Аскер Шортанов был дважды судим. Во время отбывания наказания заключил договор с ЧВК "Вагнер", после чего отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам его адвоката Хаджимурада Казакмурзаева, силовики задержали Шортанова 31 августа и будто бы нашли в его машине две гранаты Ф-1, револьвер, девять патронов и почти два грамма наркотика. Шортанов был водворен в СИЗО на два месяца. Сейчас он находится в изоляторе в Нарткале, передали 6 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Адвокат Шортанова считает, что силовики подбросили его подзащитному оружие и наркотики во время задержания.

Сестра жителя Кабардино-Балкарии заявила, что ее брат не мог вывезти из зоны СВО наркотики, гранаты и оружие, так как около пяти месяцев находился в госпитале после ранения.

"После возвращения [из зоны СВО] ему периодически названивали из ФСБ, хотели посмотреть его медали. Он говорил: "Я не скрываюсь, я дома нахожусь, приезжайте". Но они настаивали, чтобы он сам приезжал. Он им неоднократно показывался, мы предполагали, что за ним следят. В ЧВК нас предупреждали, что, если вдруг подложат, позвоните нашим юристам, но из-за последних событий мы никому из конторы не можем дозвониться", – пояснила она.

В карточке дела на сайте Урванского суда указано, что 2012 году Шортанов был обвинен в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, он напал и ранил ножом посетителя кафе, который сделал ему замечание. Дело было закрыто в связи с примирением сторон.

В другой карточке дела на сайте Урванского районного суда указано, что в 2017 году Шортанов был приговорен к 15 годам заключения за разбой, после участия в СВО он был помилован.

По словам его сестры, из зоны СВО с ранением левой руки Шортанов вернулся 4 декабря 2022 года, затем 28 марта содержался в санатории "Релакс" в поселке Витязево Краснодарского края, где есть охрана.

Шортанова должны в октябре прооперировать в Москве. По словам его сестры в ином случае руку придется ампутировать. Тем не менее суд отказался изменить ему меру пресечения на домашний арест.

На 07.45 мск на сайтах следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии, управления МВД по республике, а также на сайте ФСБ нет комментариев относительно жалобы близких Аскера Шортанова на фабрикацию силовиками дела о наркотиках.

"Кавказский узел" также писал, что суды в республиках Северного Кавказа неоднократно признавали участие в боях на Украине смягчающими обстоятельствами в делах о наркотиках. Так, 22 августа стало известно, что военный Ибрагим Полонкоев приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к штрафу в 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев – к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков. В числе смягчающих обстоятельств суд назвал участие в СВО.

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