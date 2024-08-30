Конкурс в астраханском клубе обернулся арестами и штрафами

30 августа 2024, 00:02

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Организатор вечеринки в астраханском клубе "Бункер", где приглашенные актеры разделись в конкурсе за айфон, арестован на пять суток, ведущий мероприятия и актеры также арестованы за неповиновение полиции, остальные участники получили штрафы. Наказание им назначено после требования губернатора Астраханской области.

Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщило 29 августа РИА "Новости".

Как сообщила пресс-служба суда, на организатора вечеринки в клубе "Бункер" были составлены протоколы по статье о неповиновении законному требованию представителя полиции (часть 1 статьи 19.3) и организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, что привело к нарушению общественного порядка (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ).

В ночном клубе "Бункер" состоялось массовое мероприятия с розыгрышем мобильного телефона, в ходе которого участники данного розыгрыша, два парня и две девушки, разделись полностью и устроили в таком виде "стриптиз шоу". Помимо организатора вечеринки, который оштрафован на пять суток, к административной ответственности привлечены и ведущий мероприятия, а также участницы розыгрыша (заранее приглашенные организатором лица), обнажившие свои тела, они помещены под арест за неповиновение требованию сотрудника полиции.



"Остальные причастные к данному мероприятию лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и им назначено наказание в виде административного штрафа", - указано в сообщении на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возмутился вечеринкой, назвав ее "позором для всех нас, астраханцев", и "аморальным представлением, унижающем человеческое достоинство".

"Знают ли они вообще, что такое бункер? Отдают ли себе отчёт, что происходит в настоящих бункерах сейчас там, на передовой? Они продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия. Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении", - заявил Бабушкин в своем Telegram-канале 28 августа, призвав "поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях".

Кроме того, он заявил, что жители региона "вправе поимённо знать всех", кто организовал, участвовал, а также "аплодировал и радовался этому бесчинству", сравнив случившееся с "голой вечеринкой" в Москве.

"Голая вечеринка" в Москве, которую посетили селебрити в клубе "Мутабор", обернулась публичными извинениями. Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде материалов с "голой вечеринки", сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. После того как скандал начал набирать обороты в СМИ и соцсетях, свои извинения принесли организатор вечеринки Анастасия Ивлеева, певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел извинения недостаточными.

Глава Чечни призвал участников "голой вечеринки", ряд из которых имеет звания заслуженных и народных артистов Чечни, приехать в Университет спецназа в Гудермесе и показать искренность извинений, поработав на благо добровольцев.

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