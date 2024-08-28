Бабушка Бахруза Самедова попросила для него защиты у омбудсмена

28 августа 2024, 23:34

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Бабушка арестованного в Азербайджане молодого ученого Бахруза Самедова провела пикет перед офисом омбудсмена, выразив протест против ареста внука и нарушения его прав в следственном изоляторе. Содержание Самедова под стражей нецелесообразно, указала его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам родных, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Им сообщили, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что по заказу армян писал и переводил статьи. Самедов арестован на четыре месяца.

Вечером 23 августа в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы, корреспондент OC Media. Силовики спустя сутки после задержания отпустили Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети. По делу Самедова 27 августа также был допрошен журналист и исследователь Джавид Ага.

Бабушка Самедова Зибейда Османова сегодня провела одиночный пикет перед офисом омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой. "Я потребовала встречи с омбудсменом. Мой внук невиновен, его необоснованно арестовали. Более того, мне не дают ни встреч с ним, ни телефонных разговоров", - рассказала Османова корреспонденту «Кавказского узла» после акции.

"Почему они арестовали моего ни в чем не повинного внука? Он всего лишь хотел мира. Разве желающих мира людей должны сажать в тюрьмы?" - негодует бабушка арестованного. Она выразила также возмущение тем, что в СИЗО службы государственной безопасности (СГБ) не пропустили отправленных ею Самедову книг.

Я потребовала соблюдения прав моего внука

«Моего внука лишают чтения книг, телефонных разговоров, телевизора, содержат в одиночке. Я потребовала соблюдения прав моего внука, предоставления мне возможности увидеться с ним. У меня кроме него никого нет. И у него кроме меня никого нет», - сказала Османова.

В итоге женщина была принята в аппарате омбудсмена, где у нее взяли заявление. «Я написала, что мой внук невиновен. Я попросила омбудсмена быть на стороне правды, помочь моему внуку. Он не совершал государственной измены, он только хотел мира», - убеждена Зибейда Османова.

Адвокат Зибейда Садыгова в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметила, что арестантам полагаются по закону дважды в неделю телефонные разговоры с близкими и 4 встречи в месяц. Однако, по словам Садыговой, следственный орган в особых случаях может ограничить это право заключенного.

Нет никакой целесообразности содержать его под стражей

По мнению адвоката, в случае с Самедовым такой необходимости нет. «Вообще нет никакой целесообразности содержать его под стражей. Бахруз Самедов заявил в суде о своей невиновности. Он сказал, что является исключительно сторонником мира и всегда был против войн и человеческих потерь. Я просила суд на период следствия освободить Самедова из-под стражи с учетом того, что он является молодым ученым, известным в обществе человеком, отсутствия у него ранее судимости. Я сказала, пусть его заключат под стражу, если он не будет приходить на следствие, а пока пусть выпустят из под стражи. Однако суд не удовлетворил наше ходатайство и жалобу», - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Между тем Соединенные Штаты заявили, что «с беспокойством следят» за недавним арестом в Азербайджане «молодого ученого, журналиста и борца за мир Бахруза Самедова».

«Мы с беспокойством следим за арестом Бахруза Самедова. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в Азербайджане в отношении журналистов, активистов гражданского общества и членов политической оппозиции. Те, кто реализует свои права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, не должны подвергаться преследованиям за это», — цитирует представителя Госдепартамента агентство Turan.

Комментариями представителей аппарата омбудсмена и представителей СГБ Азербайджана относительно дела Бахруза Самедова "Кавказский узел" пока не располагает.

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