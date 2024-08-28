Акции друзей Седы Сулеймановой принудили следствие к формальным действиям

28 августа 2024, 23:01

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Судьба Седы Сулеймановой благодаря пикетам и информационной активности остается на слуху, силовики были вынуждены возбудить уголовное дело в связи с исчезновением девушки, хотя прогресса в расследовании нет, считают активисты. В действиях полицейских, которые отправили Седу в Чечню, усматриваются как минимум три преступления, подчеркнула юрист.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с похищением своей подруги Седы Сулеймановой, которое произошло год назад. Силовики задержали Сулейманову в Санкт-Петербурге и допустили ее отправку в Чечню вопреки словам девушки о грозящей ей расправе, заявила Патяева. В апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой, которое произошло в августе 2023 года по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Расследование похищения Седы Сулеймановой не сдвинулось с мертвой точки, констатирует ее подруга Лена Патяева.

"Расследование уже больше пяти месяцев тянется и ничего особо они не сделали. После апреля они со мной связывались, но чисто по формальному вопросу, спрашивали про вещи Седы. Должен был состояться допрос по этому вопросу, но он переносился, то адвокат не мог, то следователь, и допрос состоялся только вчера. Но это чисто формальный вопрос. А по существу, по другим важным вопросам они не связывались", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, во время допроса жениха Седы выяснилось, что Следственный комитет признает факт ее похищения неустановленными сотрудниками.

«Во время допроса Стаса он увидел в документе, что СК признает, что Седа покинула Санкт-Петербург не добровольно, что ее вывезли в Чечню полицейские по причине того, что ее ищут родственники. Соответственно для меня это был такой аргумент, что раз Следком признал этот факт, то я могу обвинить полицейских в совершении преступления. Заявление я подала 23 августа. В течение 30 дней должен быть ответ. Получается, что в конце сентября", - сказала она.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"* считает, что действия сотрудников петербургской полиции можно оценивать как халатность.

"В отношении петербургских силовиков может ставиться вопрос о привлечении к ответственности по статье 293 УК РФ за халатность, если были заявления том, что в отношении девушки совершается преступление, и они бездействовали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, в действиях сотрудников полиции усматривается превышение должностных полномочий, подчеркнула юрист. "В связи с неоформлением ее доставления в отдел полиции и содержания там до передачи чеченским полицейским также может быть дана уголовно-правовая оценка на предмет наличия признаков незаконного задержания - статья 301 УК РФ, и превышения должностных полномочий - статья 286 УК РФ", - указала она.

Именно общественное давление привело к возбуждению уголовного дела

Пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова отмечает важность общественного внимания к истории похищения Седы.

"Прежде всего, важно делиться историей Седы и рассказывать о ней. Мы видим, что родственники делают все возможное, чтобы это дело забылось. В Чечне не любят огласку. Именно общественное давление привело к возбуждению уголовного дела. Возможно, оно же когда-нибудь поможет узнать, что на самом деле случилось с Седой», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, даже визит в дом Седы не даст результатов. "Поехать, конечно, можно, но это ни к чему не приведет. Для журналистов и правозащитников двери дома Седы окажутся закрыты. Кроме того, это просто может быть опасно. Подобные прецеденты уже есть: журналисты пытались, например, поговорить с родственниками беглянки Марины Яндиевой, ни к чему хорошему это не привело", - напомнила она.

25 октября 2023 года журналистка "Кавказского узла" Алена Садовская и ее коллега Лилиан Рубцова подверглись нападению в Ингушетии, когда приехали готовить материал о побеге от домашнего насилия Марины Яндиевой. Затем журналистки были задержаны силовиками, после опроса их отпустили. После освобождения Садовскую с сопровождением довезли до границы Ингушетии с Северной Осетией. В июле следователи в Ингушетии отказались возбуждать уголовное дело о нападении на Садовскую и не предоставили адвокату запрошенных материалов проверки.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова также отмечает важность роли общественности. "Чем заметнее реакция общество, тем меньше возможностей игнорировать. Поэтому следует рассказывать об этой истории как можно больше, чтобы внимание общественности к этой проблеме не угасало", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее мнению, в текущих реалиях сложно будет установить местонахождение Седы."В такие вопросы предпочитают не вмешиваться. Тем более, что слишком много лиц, кто не оказал ей помощь. К родственникам можно поехать. Но это должны быть местные общественники, и не один. Это должен быть Уполномоченный по правам человека, который уже ее видел и знаком с ней, и которому не будут угрожать или игнорировать его. Это должно быть публичное и авторитетное лицо республики", - указала она.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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