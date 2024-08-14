Полиция и муфтият предостерегли жителей Дагестана от участия в несогласованном митинге

14 августа 2024, 18:20

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Предупреждения о недопустимости участия в намечавшейся на сегодня не согласованной с властями протестной акции в Махачкале распространили представители полиции, а муфтият Дагестана призвал не реагировать на предложения "собираться толпой" для решения вопросов. Призывы возымели действие, следует из отсутствия в медиа и соцсетях каких бы то ни было данных об акции или попытках провести ее.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря 2023 года на улицы Махачкалы были стянуты дополнительные силы полиции после опубликованных в сети призывов к митингу. Перекрыто было несколько улиц. 19 декабря Совет безопасности Дагестана пригрозил уголовным преследованием тем, кто откликнется на призывы к несанкционированной протестной акции на улице Малыгина, опубликованные в соцсетях. Имам махачкалинской мечети на улице Малыгина тогда тоже просил мусульман не участвовать в протестах.

В начале ноября 2023 года в соцсетях также появились призывы выйти на акцию протеста в Махачкале, чтобы требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не выходить на несанкционированные акции. Как минимум два человека получили административное наказание за публикацию в WhatsApp* призывов к митингу. 9 ноября администрация главы Дагестана отреагировала на новые призывы выходить на несанкционированные акции, пригрозив участникам таких митингов штрафами и лишением свободы.

Бланк официального предупреждения о недопустимости участия в несогласованной акции 14 августа, подготовленного отделением МВД России "Кизилюртовский" распространялся в мессенджерах, сообщил источник "Кавказского узла" ". 14 августа в городе Махачкала планируется проведение несогласованной с органами власти протестной акции", - говорится на бланке документа (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем указано, что участие в несанкционированных массовых акциях грозит административным преследованием. Поля бланка не заполнены.

Вечером 13 августа призыв не выходить на акцию протеста опубликовал и муфтият Дагестана. "Будьте благоразумны! Не поддавайтесь на неразумные призывы, которые иногда звучат в соцсетях: собираться толпой, куда-то идти «решать вопросы». Такие акции чреваты плохими последствиями. Особенно печально, что могут вызвать вопросы случайные люди, попавшие под чью-то провокацию", - говорится в сообщении в Telegram-канале Муфтията Дагестана.

По данным на 18.20 мск, МВД Дагестана, республиканские средства массовой информации и Telegram-каналы не сообщали об акции протеста.

Ранее распространялись призывы выйти на акцию 4 августа с требованием "свободы аэропортовским" и отставки главы республики. Скриншот одного из таких призывов 1 августа разместил в своем Telegram-канале глава Тляратинского района Магомед Абдулаев, сопроводив его разъяснениями о недопустимости участия в подобных акциях.

С предупреждениями о недопустимости участия в несанкционированных акциях тогда же выступили главы ряда районов и городов Дагестана. "Хочу призвать не поддаваться на провокации деструктивных сил. Все мы прекрасно знаем, что люди, призывающие вас выходить на несогласованные акции, сами никогда не будут в них участвовать так как вся эта деятельность происходит из-за рубежа из недружественных нас странам. Их главная цель дестабилизировать общественную обстановку в нашей республике. Расколоть наше общество. С уверенностью скажу - ничего у них не получится", - написал, в частности 2 августа глава Дербентского района Мавсум Рагимов в своем Telegram-канале.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

"Кавказский узел" также писал, что Армавирский городской суд дважды откладывал начало рассмотрения дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова. Арест обвиняемым продлен до 30 декабря. Гособвинитель на заседании Армавирского горсуда по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы попросил приговорить пятерых подсудимых к срокам от семи до десяти лет. Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый, Анварбек Алиев, приехал из любопытства, заявили адвокаты. Еще несколько дел вскоре поступят в суды Кубани и Ставрополья, сообщила Генпрокуратура России.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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