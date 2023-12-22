Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале

22 декабря 2023, 13:58

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На улицы Махачкалы стянуты дополнительные силы полиции после опубликованных в сети призывов к митингу, перекрыты несколько улиц, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Совет безопасности Дагестана пригрозил уголовным преследованием тем, кто откликнется на призывы к несанкционированной протестной акции на улице Малыгина, опубликованные в соцсетях. Имам махачкалинской мечети на улице Малыгина попросил мусульман не участвовать в протестах.

В Махачкале усилены меры безопасности, на центральных улицах патрулируют полицейские, по ряду улиц проезд закрыт, сообщил сегодня анонимный телеграм-канал "Что там у дагестанцев?".

Об этом же сообщил сегодня анонимный телеграм-канал "ЧП Кавказ". "По городу Махачкала наблюдается усиление нарядов полиции. На данный момент есть сведения по улицам Ярагского, Редукторный, район вокзала, Ленина, Малыгина, Дахадаева", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована тремя короткими видеороликами, снятыми из салонов автомобилей. На кадрах видны полицейские автомобили, стоящие с включенными проблесковыми маячками вдоль дорог и поперек проезжей части, а также стоящие группами по несколько человек сотрудники полиции и бойцы в камуфляжной одежде.

"Кавказский узел" не располагает данными о том, когда и где были записаны эти видео, и пока не может подтвердить информацию анонимных телеграм-каналов.

Напомним, в начале ноября в соцсетях также появились призывы выйти на акцию протеста в Махачкале, чтобы требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не выходить на несанкционированные акции. Как минимум два человека получили административное наказание за публикацию в WhatsApp* призывов к митингу. 9 ноября администрация главы Дагестана отреагировала на новые призывы выходить на несанкционированные акции, пригрозив участникам таких митингов штрафами и лишением свободы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 13 декабря по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту были арестованы около 150 человек. Что произошло в аэропорту и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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