Полиция Дагестана спешно опровергла сообщение об антисемитизме на кладбище

20 июля 2024, 18:19

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Акт вандализма совершен в Махачкале, разрушены еврейские захоронения, заявил сегодня глава Национального антикоррупционного комитета. Случившееся стало результатом аварии и не носит антисемитского характера, виновник аварии принес извинения и восстанавливает надгробия, проинформировала пресс-секретарь МВД Дагестана.

Глава антикоррупционного национального комитета Кирилл Кабанов заявил сегодня, что "из источников, заслуживающих доверия" получил информацию об акте вандализма в секции еврейских захоронений Интернационального кладбища в Сепараторном микрорайоне Махачкалы.

"Подобные бесчеловечные действия должны пресекаться на корню сразу и самым жёстким образом, дабы не дать радикалам и врагам нашей страны и её единства даже малейшую возможность почувствовать свою силу и раскачать и дестабилизировать ситуацию", - заявил он, выразив надежду, что тот кто это сделал, будет найден.

Он опубликовал фотографии с разрушенными надгробиями, в частности Виктора Абрамова и Раисы Гуляевой, умерших в 2007 года. Информация об этом была опубликована в 11.57 мск.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что инцидент с разрушением надгробий произошел 2 июля, но не имеет отношения к вандализму. "36-летний житель Махачкалы, уроженец Дахадаевского района, управляя автомобилем BMW-Х5, направляясь домой, в посёлке Сепараторном, проезжая мимо Интернационального кладбища, не справился с управлением и разбил несколько памятников, а также свой автомобиль. Прибывший на место наряд ДПС собрал весь необходимый для последующего разбирательства материал", - сообщила она в своем Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана"

По ее словам, уже на следующий день "водитель связался с Председателем централизованной религиозной организации Иудейских общин Республики Дагестан, Валерием Дибияевым, принёс свои извинения и сообщил о готовности восстановить в кратчайшие сроки все повреждения". "Представители общины отнеслись к произошедшему с пониманием. За полторы недели пять памятников были изготовлены, разумеется по инициативе и за счёт водителя, и в ближайшее время будут установлены на прежние места, с восстановлением также и близлежащей территории", - пояснила она.

Гариева также отметила, что "никакого подтекста, никакой религиозной или какой бы то ни было иной подоплёки в произошедшем нет". "О вандализме также речи не идёт, поскольку вандализм подразумевает умысел. А умысла, как следует из информации выше, нет и не было", - заявила она.

Виновник аварии рассказал приложенном к публикации на видео, что ехал с работы со скоростью 40-50 километров, не справился с управлением и направил машину в левую сторону, на кладбище, так как там никого не было. Он рассказал, что после этого связался с представителями кладбища, еврейской общины и заявил о желании восстановить памятники. "Извиняюсь очень, я не хотел, просто так получилось"., - говорит он на видеозаписи. В ней также показаны фото восстанавливаемых надгробий.

В другом сообщении Гариева, отметила, что водитель, на момент аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения, что установлено и подтверждено результатами экспертизы. "Соответствующий материал сотрудниками МВД Дагестана был собран и направлен в суд ещё 5 июля", - написала она.

Первое сообщение с опровержением информации было опубликовано в Telegram-канале Гаряевой в 15.37 мск., за полчаса до этого она разместила сообщение, к которому приложила скрин с сообщения Кабанова с перечеркнутыми словами. "Не исключено, что кто-то целенаправленно жонглирует инфоповодами, сталкивая людей, разжигая межконфессиональную и иную рознь", - указала она.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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