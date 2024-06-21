Кевин Лик. Фото: https://memopzk.org признан инагентом

21 июня 2024, 09:43

Кевин Лик найден в ярославском изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

19-летний Кевин Лик из Майкопа, чье местонахождение было неизвестным после этапирования из Краснодара, находится в СИЗО Ярославля, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня Кевина Лика этапировали из СИЗО Краснодара в Архангельскую область, но с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщила 18 июня мать осужденного. По словам женщины, ей не удалось получить информацию о его местонахождении в администрациях СИЗО в Саратове и Кирове, которые расположены на пути этапа.

Кевин Лик нашелся в СИЗО-1 Ярославля, сообщил вечером 20 июня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Об этом же сообщил вечером 20 июня правозащитный проект "Первый отдел"*. "Осужденный за «госизмену» Кевин Лик нашелся в СИЗО-1 Ярославля", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Напомним, 28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа Кевина Лика к четырем годам колонии, признав его виновным в госизмене. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор, исключив из него срок ограничения свободы, но оставила в силе наказание в четыре года лишения свободы. 8 июня стало известно, что защита подала кассационную жалобу на приговор.

Кевин Лик имеет гражданство Германии и России. Обвинение считает, что он оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". По версии следствия, будучи школьником, Лик наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации до 8 февраля 2023 года. 18 лет ему исполнилось весной 2023 года.

По словам знакомой Лика, ранее он публиковал в соцсети фотографии цветов и растений в горах, а также разместил несколько своих портретов, один из которых был сделан на фоне мемориального бронепоезда в Туле.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 июня 2024, 11:35

21 июня 2024, 10:47

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