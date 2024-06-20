Потушен пожар на нефтебазе в Адыгее

20 июня 2024, 07:53

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Пожарные потушили пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района, возникший сегодня ночью после атаки беспилотников, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью, по данным властей, на жилой дом в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотника, запущенного со стороны Украины. В результате один человек погиб. Источники сообщили, что пожар произошел на НПЗ "Лукойл-югнефтепродукт" в поселке Энем в Адыгее.

Пожарные в 06.00 мск потушили возгорание на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района, возникшее после атаки беспилотников. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для жителей нет, сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, ранее источники сообщили, что атака беспилотников началась около 02.30 мск.

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