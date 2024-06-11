11 июня 2024, 06:29

Боец из Пригородного района убит на Украине

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В зоне спецоперации на Украине убит уроженец села Тарское Ахсар Тедеев, сообщили власти Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 290 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно о том, что в ходе спецоперации убиты бойцы из Дигорского района Эльдар Икаев и Овезгелди Амангелдиев. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 289 бойцов из Северной Осетии.

В зоне проведения специальной военной операции убит житель села Тарское Ахсар Тедеев. Об этом 9 июня сообщается в официальном телеграм-канале Пригородного муниципального района Северной Осетии.

Тедеев родился в 1986 году, у него остались трое детей. Подробностей того, при каких обстоятельствах он погиб, в сообщении не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 290 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Три бойца из Ардонского района убиты в военной операции", "Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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