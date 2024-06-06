Идея транзитной дороги из России в Грузию вызвала споры на дебатах в Южной Осетии

06 июня 2024, 22:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Народная партия" в ходе теледебатов кандидатов в депутаты парламента Южной Осетии выступила с идеей открытия транзитной дороги из России в Грузию. Их оппоненты возразили, что нельзя ставить стремление заработать выше исторической памяти.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. Кандидатуры выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы. При этом ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость". Центризбирком Южной Осетии сообщил, что на парламентских выборах будут работать лишь два зарубежных участка - в Москве и Владикавказе, а партия "Единая Осетия" пожаловалась на игнорирование просьбы об открытии участков в зоне СВО.

Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Южной Осетии подходит к завершению предвыборная кампания. Агитация избирателей завершится ночью 7 июня, а за день до голосования 8 июня в республике наступит день тишины, когда агитация уже будет запрещена.

Сегодня президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил к себе лидеров семи политических партий, участвующих в выборах. На встречу не пришли лидер "Единой Осетии" Ацамаз Бибилов и лидер "Единства народа" Сергей Пухаев, сообщила администрация президента.

Гаглоев прокомментировал призыв партии "Единая Осетия" об открытии избирательных участков в зоне СВО. "Считаю эти заявления провокационными и не соответствующими мерам безопасности наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Нельзя ставить их жизни под угрозу в угоду своим политическим целям", – приводятся его слова в сообщении.

По всему Цхинвалу, в районах и деревнях, на въезде в республику – на баннерах и зданиях, магазинах и домах развешены плакаты с изображением кандидатов в депутаты, их номера в бюллетенях и лозунги, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На ГТРК "ИР" кандидаты купили эфирное время, за которое прокручивают предвыборные видеоролики и выступления с основными тезисами. Стоимость эфирного времени – 900 рублей за 30 секунд. Куда дороже обходится размещение предвыборного агитационного видео материала на крупных телеграм-каналах Осетии. Один из кандидатов в депутаты парламента рассказал корреспонденту "Кавказского узла», что за размещение в телеграм-канале с 9 тысячами подписчиков админ запросил 60 тысяч рублей.

Дважды в день на ГТРК "ИР" проходят теледебаты в прямом эфире и трансляцией в YouTube. Между партийными кандидатами уже случились разногласия на дебатах. Так представители "Народной партии" неоднократно озвучили необходимость в перспективе открытия транзитной дороги из Грузии через Южную Осетию в Россию. Это вызвало категорическое несогласие со стороны кандидатов от "Единой Осетии". От партии "Единство народа" кандидаты высказались менее радикально, подчеркнув, что вопрос открытия транзита через Осетию сформулирован для избирателей не совсем корректно, чем и вызвано отрицательное восприятие. Также идея открытия транзитной дороги стала поводом для пикировки в соцсетях "Народной партии" и "Единой Осетии".

Один из кандидатов в депутаты по одномандатному округу №2, беспартийный Олег Козаев в прямом эфире дебатов 5 июня вообще пригрозил "отрезать язык" тому, кто еще раз заикнется о теме открытия транзита, напомнив о Зарской трагедии. "Не прошло и 15 лет нашей независимости как уже начались разговоры об открытии транзита. Те, кто выступают за эту инициативу просто хотят заработать легкие деньги", - сказал в прямом эфире Олег Козаев.

Кандидат в депутаты от «Народной партии», глава Торгово-промышленной палаты Алан Алборов рассуждая в ходе дебатов о сложностях социальной сферы и низких зарплатах позволил себе высказывание о том, что жизненные сложности довели людей до того, что они «как цыгане приходят в наш штаб с протянутой рукой". Эта реплика вызвала возмущение жителей - уже на следующий день уже на улицах, в

общественном транспорте, в магазинах и в социальных сетях возмущенные граждане осуждали кандидата и обвиняли в том, что он оскорбительно отозвался о нуждающейся категории людей. После этого инцидента Алан Алборов больше не представлял свою партию на дебатах. На дальнейшие эфиры приходят Петр Гассиев и Сергей Харебов.

Ежедневно представители партий объезжают районы, села, коллективы в городе, приходят во дворы улиц своих округов и общаются с населением. Прямо во дворах жилых домов на лавочках собираются жители, к ним приходят кандидаты и рассказывают о своей биографии, профессиональных достижениях и о том, что бы они хотели изменить в республике если их изберут в депутаты. В основном говорят о плохом качестве дорог, уличного освещения, отсутствии детских игровых площадок. Так же проходят и встречи в коллективах – партии и кандидаты собираются в больницах, поликлиниках, университете, колледжах, и рассказывают о своей программе или же косвенно стараются обвинить своих оппонентов в бездействии за предыдущие годы.

Помимо плакатов и баннеров с лицами кандидатов, всем участникам предвыборной гонки предоставили равное эфирное время и печатную площадь в местных газетах, радио и телевидении. Предварительно ЦИК провел жеребьевку и кандидаты доставили номерки своей очередности в праве публиковаться в СМИ. Не все кандидаты успевают сдавать свои агитационные материалы в газеты, так как прежде чем публиковать свой агитматериал, кандидат должен подать его в ЦИК для исключения возможных нарушений выборного законодательства, получить одобрение на публикацию и подать затем в СМИ.

Партии также проводят различные акции – бесплатное мороженое детям в день защиты детей, установка детских игровых площадок во

дворах многоэтажек, выдача разовых стипендий студентам, проведение шахматных турниров. Население ко всем акциям относится в основном равнодушно и оставляет под такими акциями комментарии вроде "вот бы каждый год выборы".

Рекордно большое количество людей не собираются голосовать

В государственных СМИ были опубликованы также обращения к населению двоих бывших президентов Южной Осетии – первого президента Людвига Чибирова и третьего президента Леонида Тибилова. Оба призвали избирателей проявить высокую активность в день выборов и прийти на избирательные участки. Кроме того оба в своих обращениях отметили необходимость "сохранения в республике имеющегося спокойствия и стабильности".

Депутат парламента Давид Санакоев, которого ЦИК не зарегистрировал для участия в выборах, считает, что у населения высокое

недоверие к власти. "Есть недоверие ко всей политической системе и от невыполненных обещаний. По моим наблюдениям, рекордно большое количество людей не собираются голосовать. ЦИК и власти своими поступками ведут к нелегитимности выборов", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Смена политического курса в Южной Осетии в результате парламентских выборов исключена, как и скорое присоединение к России, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Российская военная база в Цхинвале - важный форпост, который играет сдерживающую роль для стран Южного Кавказа, подчеркнули военные эксперты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.