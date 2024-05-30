Три калмыцкие Свидетельницы Иеговы* заявили в суде о свободе вероисповедания

30 мая 2024, 00:10

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Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова на судебном заседании 29 мая отвергли обвинения в экстремистской деятельности и заявили, что инкриминируемые им действия были реализацией конституционного права исповедовать любую религию. Суд завершил стадию исследования доказательств и переходит к прениям.

Как писал "Кавказский узел", суд в Элисте в марте 2023 года отправил Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Еще две местные жительницы, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова, сначала проходили свидетелями по делу, но в декабре 2023 года им было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Дело было передано в суд в феврале 2024 года. Тутиновой грозит до десяти лет заключения, а Халгаевой и Меньковой - до шести лет. При этом никто из допрошенных в суде по ходатайству обвинения не подтвердил, что Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова допускали экстремистские высказывания.

Дело Тутиновой, Халгаевой и Меньковой стало первым в Калмыкии уголовным делом против Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации их религиозных организаций. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

На заседании 29 мая подсудимые дали показания, и стадия исследования доказательств была завершена, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кишты Тутиновой Евгения Смелова.

"В своих показаниях подсудимые еще раз обратили внимание на то, что ни решение Верховного суда Республики Калмыкия от 25.02.16, ни решение Верховного суда России от 20.04.2017 не запрещали исповедовать религию Свидетелей Иеговы*. Никто не запрещал верить в Бога, читать Библию, обсуждать ее с другими. А именно эти действия обвинение ошибочно считает продолжением деятельности ликвидированной местной религиозной организации, нарушая тем самым предусмотренное статьей 28 Конституции право исповедовать любую религию", - сказала Смелова.

Адвокат подчеркнула, что ни у одной из подсудимых не было экстремистских мотивов религиозной ненависти или вражды. "Ни один из допрошенных свидетелей не слышал экстремистских высказываний от подсудимых. Полагаю, что обвиняют их исключительно за их религиозные взгляды, которые имели исключительно мирное выражение", - заключила адвокат.

Следующее заседание по делу трех Свидетельниц Иеговы* из Калмыкии состоится 5 июня, на нем запланированы прения сторон, после чего подсудимые выступят с последним словом.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.