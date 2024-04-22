Сотрудник полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

22 апреля 2024, 17:06

Врачи назвали тяжелым состояние раненного в Карачаевске полицейского

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Состояние полицейского, раненного в результате нападения на силовиков в Карачаевске, остается тяжелым, его решено перевести в республиканскую больницу, сообщили в Минздраве. Глава Карачаево-Черкесии пообещал помощь семьям погибших и пострадавшего.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено сегодня около полуночи на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие. В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. По подозрению в нападении объявлены в розыск четверо жителей Карачаево-Черкесии.

Состояние полицейского, получившего ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы, остается тяжелым, сообщил представитель Минздрава Карачаево-Черкесии.

"Сотрудника полиции переведут из Карачаевской городской больницы в республиканскую клиническую больницу, которая располагает большими диагностическими возможностями. Его состояние, как и утром в понедельник, пока остается стабильно тяжелым", - приводит его слова ТАСС.

Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что дал министру здравоохранения поручение держать ход лечения на личном контроле. "Желаю скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и раненого сотрудников", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, этот вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года. Ему предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

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Примечание:

"Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Два жителя Карачаево-Черкесии осуждены за попытку присоединиться к ИГ*", "Задержание предполагаемого боевика в Черкесске напомнило об одиночных атаках членов ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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