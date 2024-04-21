21 апреля 2024, 07:47

Двое военных из Каспийска убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сержант Эльман Ибрагимов и рядовой Ислам Раджабов из Каспийска убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 823 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 апреля представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 821-го жителя Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Сержант Эльман Ибрагимов и рядовой Ислам Раджабов убиты в зоне спецоперации на Украине. Заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов передал их родственникам ордена Мужества, которыми Ибрагимов и Раджабов награждена посмертно, передал 17 апреля в своем телеграм-канале телеканал "Среда".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 823 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 апреля 2024, 08:41

21 апреля 2024, 06:54

  • Уникальная операция стала поводом для преследования хирурга из Краснодара

    Профессиональное сообщество российских врачей возмутил случай, когда руководство кубанского университета уволило пластического хирурга Алексея Дикарева после того, как он впервые в России провел уникальную операцию, пришив ребенку лицо, откушенное собакой. Сам Дикарев заявил, что ситуация с увольнением разрешена, а родители ребенка рассказали, что он идет на поправку.

21 апреля 2024, 06:00

21 апреля 2024, 05:03

  • Полиция отреагировала на жалобу сочинской пенсионерки на захват участка

    Сочинская пенсионерка Валентина Туковская, которая пожаловалась в прокуратуру на отказ полиции возбудить уголовное дело о захвате земельного участка, получила ответ из полиции. Силовики заявили, что в ее жалобе усматривается состав преступления за ложный донос. Однако возбуждать уголовное дело они не стали, так как считают, что Туковская добросовестно заблуждалась, заявляя, что ее участок похитили.

21 апреля 2024, 04:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи