Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Пюнхану Керимли

18 апреля 2024, 21:29

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Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу оппозиционера Пюнхана Керимли, оставив в силе назначенный ему реальный срок. Защита Керимли сочла решение высшей судебной инстанции неправомерным и анонсировала жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Азербайджана 16 мая 2023 года вернул в апелляционную инстанцию дело оппозиционера Пюнхана Керимли. Сомнения кассационной инстанции в законности приговора обнадежили защиту осужденного. Но Бакинский апелляционный суд по итогам повторного рассмотрения дела, хоть и снял с оппозиционера, одну из статей обвинения, оставил ему в силе срок тюремного наказания.

Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года на родину из Германии, в июле 2022 года был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. В октябре того же года апелляционный суд сократил срок его наказания на год - до пяти лет лишения свободы. Защита заявляла об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и требовала оправдать его, но суд не провел объективное расследование, указал адвокат.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Керимли, который заявил о своей невиновности и просил оправдать его.

«Пюнхан Керимли сказал, что вот уже два с половиной года необоснованно содержится под стражей. Он сказал, что готов дольше отбывать срок, если есть хотя бы одно доказательство причастности его к наркоторговле. Адвокат активиста также указал на отсутствие доказательств вины Керимли и построения обвинения на субъективных утверждениях следствия», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

Однако, по его словам, судейский состав оставил жалобу без удовлетворения. «Была зачитана лишь резолютивная часть постановления Верховного суда. Обоснование не было приведено», - отметил правозащитник.

Адвокат Джавад Джавадов указал на необоснованность решения Верховного суда. «Следствие было проведено с грубыми нарушениями закона. Несмотря на то, что Пюнхан Керимли был единственным обвиняемым, ему инкриминировали не только «торговлю наркотиками в крупном размере» (статья 234.4.3 УК Азербайджана ), но и осуществление этих действий «в составе организованной группы» (статьи 234.4.1 УК Азербайджана). В первый раз Верховный суд обратил внимание на наши замечания, а также на отсутствие доказательств совершения Керимли действий по сбыту наркотиков. Из решения Верховного суда следовало, что Керимли мог иметь наркотики при себе для "личного пользования", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Джавадов.

"В таком случае Бакинский апелляционный суд в ходе повторного рассмотрения дела мог признать Керимли виновным лишь по статье 234.1 (незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта). А это открывало возможности для существенного сокращения наказания и освобождения Керимли. К сожалению, Бакинский апелляционный суд при повторном рассмотрении дела снял с Керимли только обвинение по статье 234.4.1, оставив в силе статью 234.4.3. Фактически апелляционная инстанция не в полной мере выполнила решение вышестоящий инстанции. Сегодня мы обратили на это внимание Верховного суда. Мы просили вовсе оправдать Керимли, поскольку обвинение построено лишь на утверждения полицейский, задержавших Керимли, и других достоверных доказательств в деле нет. К сожалению, Верховный суд не удовлетворил нашу жалобу. Теперь мы будем оспаривать законность решений азербайджанских судов в Европейском суде по правам человека", - сказал адвокат.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Сам Пюнхан Керимли заявлял, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против "произвола в Азербайджане".

Отец осужденного активиста возмущен решением Верховного суда. «Я в зале суда выразил протест. Я сказал судьям, что если в деле есть хотя бы похожее на правду доказательство вины Пюнхана, я откажусь от сына. Я попросил представить такое доказательство. Но меня прервали и потребовали не нарушать порядок. А что, я должен молчать, когда моего сына незаконно содержат в тюрьме?» - сказал корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Вахид Керимов.

В Верховном суде Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о вынесенном сегодня решении по жалобе Пюнхана Керимли. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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