Махачкала приняла отмененный из-за атаки Ирана на Израиль авиарейс

14 апреля 2024, 08:34

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Аэропорт Махачкалы принял рейс "Аэрофлота" Москва – Тегеран, отмененный после того, как Иран атаковал Израиль десятками ракет и беспилотников. После дозаправки самолет вернулся в "Шереметьево".

Как информировал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. Республики региона разместили у себя палестинских беженцев, власти регулярно отчитываются об оказании им различной помощи. В частности, 13 апреля беженцы из Палестины, размещенные в селе Автуры Шалинского района Чечни, рассказали, что на Уразу-байрам устроили праздник в основном для детей и не организовывали широкое празднование, как прежде на родине.

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

"Аэрофлот" приостановил полеты над воздушным пространством Ирака, Иордании и Израиля и после этого было принято решение, что рейс SU514 Москва – Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта самолёт после дозаправки вернётся в Москву", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале "Аэрофлота".

На сайте аэропорта Махачкалы указано, что рейс SU514 вылетел из Махачкалы в 03.33 мск. В аэропорту "Шереметьево" он приземлился в 05.00 мск.

По данным источников, сегодня ночью Иран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет в сторону Израиля. Большая часть ракет была сбита за пределами Израиля, в отражении атаки принимали участие американские и британские военные, сообщило сегодня РИА "Новости".

Израильский телеканал N12 сообщил, что Иран выпустил 300 беспилотников, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет. Беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, заявил телеканал.

На фоне атаки Ирана на Израиль Иордания и Ирак закрыли свои воздушные пространства. Росавиация объявила о приостановке рейсов в Израиль, Ирак и Иорданию, пояснило сегодня РБК.

Напомним, 7 октября 2023 года начались боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас". С 26 по 29 октября 2023 года в трех республиках Северного Кавказа прошли массовые антисемитские акции. 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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